Juventus Next Gen-Monopoli LIVE: la sfida alla capolista in diretta

La Juventus Next Gen è pronta ad ospitare allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella il Monopoli, nella partita valida per la 23esima giornata del Girone C di Serie C. Un match molto insidioso per i ragazzi di Brambilla contro i pugliesi che nella scorsa giornata hanno raggiunto il Benevento al primo posto in classifica. I bianconeri vogliono dare continuità al buon momento, che li vede reduci dalla vittoria esterna sul campo del Catania.