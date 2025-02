Picerno-Juve Next Gen LIVE: segui la sfida in diretta

Trasferta lucana per la Juventus Next Gen che affronterà il Picerno nella gara valida per la 25esima giornata del Girone C di Serie C . La formazione bianconera, rinata grazie alla cura Brambilla , è alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, un filotto di risultati chce le ha permesso di risalire la classifica fino alla 13esima posizione. I ragazzi di Tomei venderanno cara la pelle

per tentare di ripartire dopo i due pareggi consecutivi nelle ultime due partite.

15:10

Vantaggio Juve Next Gen

9' - Prima occasione per i bianconeri e subito in rete: Pietrelli supera Petito con un tunnel e con il mancino supera il portiere avversario. Gol all'esordio da titolare per il giocatore arrivato nel mercato invernale.

15:02

Prima occasione per i padroni di casa

2' - Subito pericoloso il Picerno: Energe mette in mezzo ma Petito a porta vuota non riesce a ribadire in rete e la difesa bianconera libera.

15:00

Fischio d'inizio

1' - Iniziato il match.

14:50

Rincorsa playoff

La Juve vuole andare alla ricerca di un altro risultato positivo per continuare la rincorsa ai playoff, attualmente sono quattro i punti di distanza dal Giugliano decimo.

14:35

La Next Gen alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo

La cura Brambilla sta dando tutti i suoi frutti. Dal ritorno sulla panchina bianconera, la Next Gen ha inanellato una serie impressionate di risultati utili consecutivi e con il Picerno potrebbe arrivare il decimo, nonché quinta vittoria consecutiva. Di contro, i lucani sono reduci da tre pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime cinque.

14:19

Picerno-Juve Next Gen: le formazioni ufficiali

AZ Picerno: Summa, Pagliai, Nicoletti, Energe, Franco, Bernardotto, Manetta, Petito, Volpicelli, Guerra, Maselli. A disp.: Merelli, Seck, Esposito, Ragone, Santarcangelo, Papini, Salvo, Palazzino, De Ciancio, Graziani, Cardoni. All.: Tomei.

Juventus Next Gen: Daffara; Mulazzi, Citi, Gil, Turicchia; Pietrelli, Faticanti, Macca, Cudrig; Guerra, Afena-Gyan. A disp.: Radu, Cat Berro, Comenencia, Anghelè, Amaradio, Scaglia F., Owusu, Puczka, Turco, Villa, Peeters, Papadopoulos, Silva Semedo. All.: Brambilla.

Picerno