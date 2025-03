Avellino-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Continuità: questo il diktato in casa Juve Next Gen . Se è vero che i bianconeri hanno leggermente rallentato nelle ultime giornate con una sola vittoria nelle ultime quattro gare ( la scorsa giornata pari col Giugliano ), è anche vero che la squadra di Massimo Brambilla sta attraversando un momento straordinariamente positivo. Sono tredici, infatti, i risultati utili consecutivi per la Next Gen, un filotto che ha consentito alla Juve di risalire in classifica piazzandosi a ridosso della zona playoff . Ora di fronte, al Partenio-Lombardi, l' Avellino di Raffaele Biancolino, secondo della classe e all'inseguimento dell'Audace Cerignola primo.

Avellino-Juve Next Gen, dove vederla

La sfida tra Avellino e Juve Next Gen, in programma domenica 2 marzo alle ore 12.30, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Patierno, Lescano

Allenatore: Raffaele Biancolino

JUVE NEXT GEN (4-2-3-1): Daffara; Comenencia, Gil Puche, Scaglia, Turicchia; Faticanti, Adzic; Cudrig, Pietrelli, Semedo; Guerra

Allenatore: Massimo Brambilla

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano

