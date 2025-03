Juve Next Gen-Team Altamura LIVE: segui la sfida in diretta

La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di 13 risultati utili consecutivi contro l' Avellino al Partenio. La sconfitta per 2-1 (doppietta di Lescano) , però, non ha tolto l'entusiasmo dei giovani bianconeri, autori di un'ottima prestazione. Ora hanno la possibilità di rilanciarsi subito in casa contro il Team Altamura . La classifica è cambiata anche per via dell'esclusione del Taranto e a maggior ragione è importante per i ragazzi di Brambilla ritrovare subito punti importanti per tornare in corsa playoff.

17:58

Si accende Pietrelli

26' - L'esterno della Juve prova a vivacizzare il match con una delle sue solite galoppate: lascia sul post Grande che lo stende. Niente giallo per l'arbitro.

17:49

Ammonito Turicchia

18' - Il difensore della Juve arriva in ritardo su Rolando e si prende il primo giallo del match

17:45

Gol Altamura!

13' - Ganformina si libera al limite dell'area e serve un gran filtrante per Leonetti, che a tu per tu con Daffara non sbaglia. Alatamura in vantaggio alla prima occasione creata.

17:42

Occasione Juve!

9' - La Juve esegue uno schema da calcio d'angolo: Adzic pesca Turicchia, che si coordina bene e calcia al volo. La sua conclusione esce di poco.

17:41

Juve, fan club dall'Ungheria in tribuna

A tifare i bianconeri c'è anche un gruppo organizzato, arrivato direttamente dall'Ungheria. Saranno presenti anche per la sfida tra la Juve di Motta e l'Atalanta all'Allianz Stadium.

17:37

La Juve si impossessa del pallone

5' - Ancora nessuna occasione da gol, ma il copione sembra chiaro: i bianconeri fanno la partita, l'Altamura si copre e prova a partire in contropiede.

17:30

Fischio d'inizio!

Comincia Juve Next Gen-Altamura: i pugliesi muovono il primo pallone del match.

17:15

Juve Next Gen senza Guerra

Brambilla, per la prima volta dal suo rientro, non può contare sul capitano Guerra, assente per infortunio. Al suo posto Semedo. Fuori dagli undici titolari anche Gil Puche, ma per squalifica.

17:01

Juve, attacco ai playoff

La squadra di Brambilla al momento è distante cinque punti dal decimo posto, che assicura un piazzamento ai playoff. I bianconeri contro l'Avellino hanno dimostrato grande crescita, nonostante la sconfitta, arrivata dopo tredici risultati utili di fila. Ma la squadra ha dimostrato qualità e può ancora rimontare.

16:47

Taranto escluso, la nuova classifica Juve

In settimana è arrivata l'ufficialità (ormai attesa) dell'esclusione del Taranto dal Girone C. Senza i pugliesi, via anche ai punti conquistati contro la formazione tarantina: la Next Gen si è vista togliere 3 punti, frutto della vittoria nel girone d'andata. Un motivo in più per cercare di riprendere il bandolo della matassa della continuità abbandonato sul campo dell'Avellino nella scorsa giornata.

16:35

Juve Next Gen-Altamura: le formazioni ufficiali

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Citi, Scaglia F. (C), Turicchia; Pietrelli, Macca, Faticanti, Adzic, Cudrig; Afena-Gyan, Silva Semedo. A disposizione: Scaglia S., Cat Berro, Comenencia, Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Owusu, Puczka, Perotti, Turco, Villa, Deme, Papadopoulos, Quattrocchi. All.: Brambilla.

Team Altamura: Viola, Dipinto, Perez Ganfornina, Rolando (C), Grande, Silletti, Mane, Leonetti, Franco, Rizzo, D'Amico. A disposizione: Spina, Andreoli, Onofrietti, Ortisi, Palermo Dutra, Dibenedetto, Lagonigro, Simone. All.: Di Donato.

Pozzo La Marmora (Biella)