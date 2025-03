Adzic all'ultimo respiro! Juve da playoff, la Next Gen stende il Sorrento

Finale incandescente tra Sorrento e Juve Next Gen, con i bianconeri che vincono la sfida di misura con un gol all'ultimo respiro. Dopo i due ko consecutivi con Avellino prima e Team Altamura poi (preceduti però da ben 13 risultati utili di fila) la squadra di Massimo Brambilla interrompe la breve striscia negativa. Una gara combattuta e a tratti sofferta contro i campani: legni colpiti e occasioni da gol da ambo i lati, ma alla fine a vincere è la Juve grazie ad un calcio di rigore trasformato in pieno recupero da Vasilije Adzic , che fa volare in classifica i bianconeri.

Juve Next Gen, Adzic decisivo col Sorrento

Al Viviani di Potenza il Sorrento parte forte, con una traversa colta ad inizio gara: il tiro-cross di Guadagni prende una traiettoria beffarda che quasi supera Daffara, ma con la sfera che colpisce il montante. A tenere il pallino del gioco sono i campani, che ci provano più volte con Guadagni e Vitiello. Il primo squillo bianconero arriva dopo 23', quando Afena-Gyan dalla sinistra si accentra e prova la conclusione, con il tiro che però termina a lato senza creare particolari problemi. Il Sorrento riprende ad attacare, ma l'occasione ghiotta la crea la Juve: inserimento di Pietrelli in area che prova il tocco morbido, ma la retroguardia rossonera devia provvidenzialmente.

Nella ripresa l'atteggiamento della squadra di Brambilla sembra più propositivo, e infatti al 50' viene sfiorato il gol: traversone di Comenencia per Macca con il centrocampista che colpisce il palo. Il tecnico prova a trovare la scossa con i cambi, facendo entrare contemporaneamente Adzic, Papadopoulos e Cudrig poco dopo l'ora di gioco, ma sono i rossoneri a sfiorare clamorosamente il gol: potentissima conclusione di Blondett da appena dentro l'area di rigore, prodigioso Daffara che tocca la sfera quanto basta per farla rimbalzare sulla traversa. Quando la gara sembra scivolare inesorabilmente verso il pari, il colpo di scena: fallo di mano in area Sorrento da parte di Carillo e calcio di rigore assegnato alla Juve. Dal dischetto Adzic è glaciale e batte Del Sorbo. Il tiro dagli 11 metri siglato al 94' decide dunque la sfida, con i bianconeri che salgono a quota 35 e in piena corsa per i playoff.

