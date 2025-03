Latina-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La vittoria contro il Sorrento, nel turno infrasettimanale, ha ridato ossigeno alle Juve Next Gen dopo due sconfitte consecutive (Avellino e Team Altamura). Il rigore di Adzic a tempo ormai scaduto ha portato tre punti pesanti per la classifica perché ha rimesso i bianconeri in piena corsa nei playoff. Attualmente la formazione di Brambilla è al decimo posto con 35 punti e quella contro il Latina può esere una gara fondamentale per capire come proseguirà questo finale di campionati per la Next Gen. In mediana non ci sarà lo squalificato Faticanti in crescita nelle ultime settimane, da quando ha ritrovato un po' di continuità.