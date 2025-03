Latina-Juve Next Gen LIVE: segui la sfida in diretta

Dopo la vittoria in extremis contro il Sorrento arrivata nel turno infrasettimanale di Serie C grazie al rigore di Adzic, torna in campo la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. I bianconeri saranno impegnati alle ore 15 sul campo del Latina per continuare la loro incredibile marcia verso i playoff dopo un inizio di stagione complicato con Montero. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match valido per la 32esima giornata del girone C.