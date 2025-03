Juve Next Gen-Foggia: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen deve presto riprendere la rotta, dopo l'ultima sconfitta contro il Latina arrivata in rimonta, ma con i bianconeri in dieci da fine primo tempo per il rosso a Puczka. La squadra di Brambilla ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite, dopo una strscia di tredici risultati utili di fila che si è interrotta ad Avellino. Poi tra sfortuna ed episodi la squadra ha un po' frenato, ma i playoff sono ancora alla portata (pari punti con la Cavese decima). L'allenatore ora contro il Foggia dovrà fare a meno di cinque giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Adzic (Montenegro U19), Comenencia (Curacao), Papadopoulos (Grecia Under 21), Puczka (Austria Under 21) e Turicchia (Italia Under 21). Da valutare le condizioni di Guerra, reduce da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, subita contro l'Avellino lo scorso 2 marzo. Contro il Latina non è sceso in campo. Sotto controllo anche Cudrig, uscito per infortunio la scorsa giornata.