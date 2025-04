La Juventus Next Gen vince con il risultato di 3-1 contro la Cavese e lo fa dopo aver dominato per gran parte del match. Al Pozzo-La Marmora di Biella, dopo la festa scudetto delle Women , c'è un altro risultato da festeggiare, ovvero la qualificazione aritmetica ai playoff della formazione allenata da Brambilla. Un risultato non scontato poiché fino a dicembre la squadra sotto la guida di Montero era invischiata nella zona retrocessione. Contro i campani la Juve riesce a portare a casa i tre punti grazie alla doppietta di Guerra , capitano e quasi un segno del destino dopo le due reti di Girelli (capitana delle Women), e alla rete di Cudrig . I bianconeri la sbloccano nel finale di primo con il numero 17 bravo a incrociare con il destro e superare Boffelli. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con il colpo di testa di Cudrig su assist di Scaglia. A chiudere i giochi è sempre Guerra con un mancino perfettto da pochi passi. Nel finale, però, la Cavese accorcia con il rigore di Fella e soltanto uno strepitoso Daffara evita problemi maggiori. La Juventus scavalca il Giugliano e vola al nono posto con la certezza di partecipare ai playoff.

Juve Next Gen-Cavese, rivivi la diretta

94' - Finisc qui! La Juve Next Gen batte la Cavese e si qualifica aritmeticamente ai playoff.

90' - Sono quattro i minuti di recupero.

86' - PRODEZZA DI DAFFARA! Il portiere bianconero si supera sul tiro dal limite di Vitale e salva i suoi.

84' - Doppio cambio per la Juve! Dentro Semedo e Poli, fuori Adzic e Afena-Gyan.

82' - Occasione Cavese! Daffara rischia la frittata, Vitale calcia e il portiere non è preciso nella deviazione ma per sua fortuna il pallone esce in calcio d'angolo.

77' - GOL CAVESE! Fella non sbaglia, Daffara intuisce e tocca ma non riesce a deviare.

76' - RIGORE PER LA CAVESE! Faticanti stende Vitale in area e per l'arbitro non ci sono dubbi.

72' - TRIS DELLA JUVE! Macca imbuca un bellissimo pallone per Guerra che con il mancino non sbaglia. Doppietta per il capitano bianconero.

71' - Doppia sostituzione per la Cavese: fuori Sorrentino e Pezzella, dentro Marchesano e Verde.

70' - Primo cambio per la Juve: dentro Faticanti per Cudrig.

69' - Bellissima azione della Juve Next Gen e ancora Adzic a provare la conclusione, ma Boffelli gli dice sempre di no.

66'- ADZIC SFIORA IL TRIS! Il montenegrino va al tiro con il destro ma il portiere della Cavese riesce a intuire e deviare la sfera.

58' - Occasione Juve! Stavolta è Afena-Gyan a rendersi pericoloso, il suo destro però non è potente e Boffelli devia.

51' - MIRACOLOSO DAFFARA! Sorrentino prova la conclusione ravvicinata e il portiere bianconero si oppone con un ottimo intervento.

49' - RADDOPPIO DELLA JUVE! Scaglia crossa al centro, Cudrig stacca più alto di tutti e supera Boffelli.

46' - Al via la ripresa tra Juve Next Gen e Cavese, nessun cambio per i due allenatori.

Al momento, con il risultato che sta maturando al Pozzo-La Marmora di Biella, la Juventus sale a 44 punti e sarebbe certa di partecipare ai playoff con una giornata d'anticipo.

45' - Termina la prima frazione: Juve in vantaggio con la rete siglata da Guerra nel finale.

41' - GOL JUVENTUS NEXT GEN! Bellissima azione dei bianconeri: Macca imbuca per Guerra che con il destra infila Boffelli in diagonale. Undicesimo gol in campionato per il capitano.

36' - Occasione Cavese! Fella dal limite calcia alto sopra la traversa.

30' - La Juve prova a entrare centralmente con Pietrelli e Afena-Gyan, quest'ultimo però viene chiuso dalla difesa della Cavese.

25' - Momento di calo della gara dopo un avvio vivace e frizzante.

18' - Primo ammonito del match: Afena-Gyan finisce sul taccuino del direttore di gara dopo l'entrata in ritardo su Vitale.

15' - Pericolosa la Juve! Ci prova Adzic dalla distanza, il suo destro termina di poco fuori.

10' - PIETRELLI SFIORA IL VANTAGGIO! L'esterno della Juve va al tiro con il mancino, il pallone viene deviato dal difensore e trova un'attenta risposta di Boffelli.

9' - Daffara salva i bianconeri! Doppio intervento del portiere della Juve Next Gen: prima chiude bene sul tiro potente e rasoterra di Sorrentino, poi sul prosieguo dell'azione esce sui piedi del diretto avversario.

7' - OCCASIONE JUVE! Spizzata di Afena-Gyan, Pietrelli davanti al portiere viene murato da Boffelli. Gioco fermo, però, per fuorigioco.

4' - Brivido per la Juve! Chiricò ci prova direttamente da calcio di punizione, il suo mancino esce di pochissimo.

1' - Iniziato il match al Pozzo-La Marmora di Biella, stadio dove nella giornata di venerdì le Women bianconere hanno festeggiato la vittoria della Serie A.

Juve Next Gen-Cavese, dove vederla

La sfida tra Juve Next Gen e Cavese, con start alle 18.30, sarà visibile su Sky e in streaming su Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Cavese

Juventus Next Gen: Daffara; Comenencia, Scaglia F., Gil Puche, Turicchia; Pietrelli, Adzic, Macca, Cudrig; Guerra, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, Scaglia S., Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Citi, Owusu, Puczka, Turco, Villa, Deme, Faticanti, Papadopoulos, Silva Semedo. Allenatore: Brambilla.

Cavese: Boffelli; Vitale, Sannipoli, Sorrentino, Fella, Chiricò, Evangelisti, Pezzella, Piano, Saio, Loreto. A disposizione: Di Somma, Konate, Marranzino, Diarassouba, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Citarella, Rossi, Verde, Barone. Allenatore: Maiuri.

Arbitro: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo