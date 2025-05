Benevento-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La post season è già qui. La Juve Next Gen ha chiuso il girone C di Serie C al nono posto, qualificandosi così per i playoff . Un traguardo straordinario, considerando il complicatissimo avvio di stagione, ma con i bianconeri che grazie all'avvento di Massimo Brambilla in panchina sono riusciti in una clamorosa risalita. Ora la voglia è quella di non fermarsi, seppure al primo turno l'avversario è tra i più ostici: il Benevento . Per l'U23 solo un risultato a disposizione, la vittoria , mentre i campani passerebbero il turno sia in caso di successo che di pareggio avendo chiuso il campionato con un miglior piazzamento.

I giallorossi hanno avuto una prima parte di stagione favorevole, occupando il primo posto in classifica per diverso tempo, diventando favorita per la promozione diretta. Poi una vera e propria caduta: dal 21 gennaio al 30 marzo ben 12 partite senza vincere. La ripresa nelle ultime settimane e ora, per la compagine di Gaetano Auteri, il tentativo di rivalsa. Durante la regular season una vittoria per parte negli scontri tra Juve e Benevento, ora la resa dei conti, con i bianconeri che dovranno però fare a meno di Adzic. Tra i campani assenti Tosca per un fastidio muscolare e Veltri per squalifica.

Benevento-Juve Next Gen, dove vederla

La sfida tra Benevento e Juve Next Gen, in programma questa a partire dalle ore 20 al 'Ciro Vigorito', sarà visibile su Rai Sport e su Sky Sport, ma anche in streaming su RaiPlay, Now Tv e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Simonetti, Berra, Capellini, Sena; Prisco, Talia; Lamesta, Pinato, Starita; Lanini

Allenatore: Gaetano Auteri

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Daffara; Scaglia, Poli, Turicchia; Comenencia, Faticanti, Macca, Puczka; Pietrelli, Guerra, Cudrig

Allenatore: Massimo Brambilla

ARBITRO: Gianquinto di Parma