Crotone-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Next Gen non si vuole fermare. I bianconeri al primo turno girone dei Playoff di Serie C hanno tramortito il Benevento: al Vigorito rotondissimo 5-1 per la squadra di Massimo Brambilla. La voglia è quella di continuare a stupire, anche nel secondo turno in cui di fronte ci sarà il Crotone, con i rossoblù che hanno concluso la regular season al quarto posto in classifica del girone C. Durante il campionato un successo per parte: vittoria del Crotone per 2-1 all'andata, successo della Next Gen per 4-1 al ritorno. Anche in questo caso i bianconeri, così come col Benevento, avranno un solo risultato a disposizione: i calabresi infatti, in virtù del miglior piazzamento in graduatoria, sia in caso di vittoria che di pareggio accederanno alla fase successiva. Non ci saranno neanche questa volta, dunque, supplementari e rigori.