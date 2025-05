Benevento-Juventus Next Gen, risultato in diretta. Dove vederla in tv

46' - Iniziato il secondo tempo al Vigorito. Un altro cambio per Auteri: dentro Lanini , l'ex di giornata, per Lamesta .

Dopo aver conquistato l'accesso aigrazie ad una straordinaria seconda parte di stagione, lasi prepara ad affrontare ilal Ciro Vigorito per il primo turno. I bianconeri, in virtù del nono posto finale, avranno un solo risultato utile a disposizione per continuare il proprio percorso, ovvero la vittoria. Alla formazione campana basterà invece un pareggio avendo totalizzato più punti in classifica.

20:58

Pari a Catania

All'intervallo il risultato tra Catania e Giugliano è di parità: il gran gol di De Rose ha fissato il punteggio sull'1-1. Anche così passerebbero i siciliani per il miglior piazzamento in classifica nela regular season.

20:52

Finisce la prima frazione

49' - Primo tempo vivace e frizzante che la Juve porta dalla sua con il vantaggio di Pietrelli. Subito dopo il rosso a Berra, capitano del Benevento, mette tutto in discesa per i bianconeri. Cudrig firma il raddoppio, Guerra il tris nel recupero. I padroni di casa, però, rispondono subito con Perlingieri. Ripresa tutta da vivere.

20:50

Accorcia il Benevento

48' - GOL BENEVENTO! Botta e risposta al Vigorito, Perlingieri trova un mancino preciso all'angolino a superare Daffara.

20:50

Tris della Juve Next Gen

47' - GOL JUVENTUS! Guerra, lasciato tutto solo al centro dell'area, realizza con il destro il 3-0.

20:44

Occasione Benevento

41' - Occasione Benevento! Pericolosa la squadra di casa che per vie centrali riesce a creare la prima palla gol con Perlingieri, bravo Daffara a deviare in tuffo.

20:40

Avanti il Catania al Massimino

Guardando sugli altri campi c'è anche la momentanea vittoria del Catania in casa contro il Giugliano per 1-0 (gol di Inglese) e, con questo risultato, si qualificherebbe al prossimo turno, dove incontra la vincente tra Benevento e Juve Next Gen.

20:33

Raddoppia la Juve Next Gen

30' - CUDRIG TROVA IL RADDOPPIO! L'esterno bianconero vince un paio di rimpalli e con il mancino supera Manfredini.

20:31

Ammonito anche Prisco

27' - Il centrocampista del Benevento entra in ritardo su Pietrelli e lo stende, l'arbitro estrae il cartellino giallo.

20:27

Bianconeri ancora pericolosi

24' - OCCASIONE JUVE! Turco si fa vedere in avanti e mette al centro un bel cross per Cudrig che di testa manda alto sopra la traversa.

20:26

Auteri corre ai ripari

23' - Primo cambio per i padroni di casa: dentro Viscardi e fuori Starita.

20:23

Benevento in dieci

18' - ROSSO PER BERRA! Il difensore, e capitano, del Benevento perde il contrasto con Afena-Gyan e poi o trattiene. L'arbitro estrae il cartellino rosso, confermato anche da un rapido check del Var.

20:17

Vantaggio della Juventus

14' - GOL JUVE NEXT GEN! Pietrelli fa tutto da solo, slalom in mezzo a un paio di difensori e mancino potete a superare Manfredini. Grandissima azione dell'esterno bianconero.

20:11

Pietrelli primo ammonito

7' - Match ancora bloccato, ma intanto arriva la prima ammonizione: Pietrelli entra duro, e in ritardo, sull'avversario, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il giallo.

20:03

Iniziato il match

1' - È cominciata la gara playoff tra Benevento e Juventus Next Gen.

19:47

Tutto pronto per il fischio d'inizio

Terminato il riscaldamento di entrambe le squadre al Vigorito, con il fischio d'inizio sempre più vicino.

19:33

Juve Next Gen, Brambilla si affida a Pietrelli e Guerra

Per poter sognare il passaggio de turno, la Juventus Next Gen avrà bisogno di grandi prestazioni da parte di Pietrelli e Guerra. L'esterno è stato subito decisivo dal suo arrivo a gennaio, mentre il capitano bianconero ha sempre trascinato la squadra con i suoi gol.

19:21

I precedenti

Una vittoria a testa nei due precedenti stagionali tra Benevento e Juventus Next Gen. Il primo ad ottobre, con ancora Montero in panchina, è terminato con un netto 4-1 per la formazione campana. Al ritorno successo invece per 2-0 per i bianconeri con le reti di Guerra ed Adzic.

19:10

Benevento-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali!

Comunicate le formazioni ufficiali per Benevento-Juventus Next Gen.

Benevento (4-2-3-1): Manfredini; Simonetti, Berra, Capellini, Sena; Talia, Prisco; Lamesta, Pinato, Starita; Perlingieri. A disposizione: Nunziante, Lucatelli, Meccariello, Ferrara, Oukhadda, Viscardi, Viviani, Agazzi, Acampora, Borello, Manconi, Lanini. Allenatore: Gaetano Auteri.

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Turicchia, Scaglia, Turco; Pietrelli, Comenencia, Macca, Faticanti, Cudrig; Guerra, Afena-Gyan. A disposizione: Garofani, S. Scaglia, Poli, Puczka, Owusu, Villa, Quattrocchi, Papadopoulos, Deme, Amaradio, Anghelè, Semedo, Mancini. Allenatore: Massimo Brambilla.

19:06

Le probabili formazioni

Brambilla dovrà rinunciare ad Adzic in quanto il montenegrino non ha raggiunto le presenze minime per poter disputare i playoff. LEGGI QUI LE PROBABILI FORMAZIONI.

19:00

Dove vederla in tv

La sfida tra Benevento e Juve Next Gen, in programma questa a partire dalle ore 20 al 'Ciro Vigorito', sarà visibile su Rai Sport e su Sky Sport, ma anche in streaming su RaiPlay, Now Tv e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Ciro Vigorito - Benevento