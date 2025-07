Juventus Next Gen, calendario Serie C e sorteggio: perché non può essere nel girone C

La nuova stagione della Juve Next Gen è ormai alle porte. Con la conferma in panchina di Massimo Brambilla , fresco di rinnovo , la seconda squadra bianconera si prepara a un nuovo anno in Serie C con l’obiettivo di crescere ancora, puntando sia sui risultati che sulla valorizzazione dei giovani. In casa Juventus, infatti, si guarda con attenzione al vivaio, con diversi profili promettenti della Primavera pronti a mettersi in mostra nel calcio professionistico. Le novità non si limitano alla rosa: anche la struttura del campionato presenta aggiornamenti importanti, a partire dalla nuova denominazione Serie C Sky Wifi . Con l’estate che avanza, le date chiave sono fissate e il pallone è pronto a tornare a rotolare, tra attese, ambizioni e nuove sfide.

Serie C Sky Wifi: le date da segnare per la stagione 2025-26

La nuova edizione della Serie C Sky Wifi si avvicina a grandi passi. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 25 luglio, giorno in cui verranno ufficializzati i tre gironi del campionato. Subito dopo, il 26 luglio, sarà la volta del sorteggio degli abbinamenti della Coppa Italia Serie C, che prenderà il via nel terzo weekend di agosto. Infine, il 28 luglio, attraverso i canali social ufficiali della Lega Pro, verranno presentati i calendari completi della stagione 2025-26. Saranno 60 le squadre al via e oltre 1.250 le partite in programma, tutte trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW, con una gara per turno visibile anche in chiaro sulla Rai, per garantire ampia visibilità al campionato.

Juve Next Gen: Brambilla confermato e spazio ai giovani

Massimo Brambilla continuerà a guidare la Juve Next Gen per un’altra stagione, una scelta che dà continuità al progetto bianconero. Dopo iniziata male e finita al meglio proprio con lui in panchina, il tecnico potrà contare su una rosa in parte rinnovata. Ci sarà qualche cambiamento nella rosa della seconda squadra tra cessioni e qualche novità legata alla promozione di alcuni dei giocatori della Primavera pronti per mettersi in mostra nel calcio professionistico. Il gruppo sarà plasmato per mantenere competitività ma anche per rispondere alla missione principale della seconda squadra: formare giocatori per la Juventus “dei grandi”.