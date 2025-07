Juve Next Gen, si riparte: raduno e partite, il programma verso la Serie C

La Juventus Next Gen è pronta a ritrovarsi, per dare il là all'inizio della preparazione estiva in vista del nuovo campionato di Serie C. I bianconeri ripartiranno ancora una volta da Massimo Brambilla in panchina, in attesa del sorteggio del calendario (con l'U23 che non potrà capitare nuovamente nel girone C). E mentre la dirigenza sta andando avanti con il calciomercato tra acquisti e cessioni, intanto è stata definita la tabella di marcia per la squadra tra allenamenti ed amichevoli.