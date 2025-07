Mangiapoco, nuovo portiere della Juve Next Gen: chi è e i dettagli

La Juventus Next Gen continua a investire sul futuro e sul mercato lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Brambilla . I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Stefano Mangiapoco . Il classe 2004 arriva a titolo definitivo dalla Giana Erminio e ha firmato un contratto che lo legherà al club torinese fino al 30 giugno 2028. Un portiere giovane ma con un'esperienza importante alle spalle e pronto a raccogliere un'eredità importanti tra i pali della porta della seconda squadra bianconera. Il giovane portiere bergamasco sarà chiamato a portare freschezza, solidità e prospettiva a un reparto già competitivo, con l’obiettivo di crescere sotto la guida dello staff juventino. Il suo profilo si inserisce perfettamente nella filosofia della Next Gen : valorizzare giovani di qualità, offrendo loro un contesto di alto livello per completare la maturazione calcistica e professionale.

Chi è Stefano Mangiapoco

Nato a Bergamo nel 2004, Stefano Mangiapoco è un portiere moderno, dotato di buona tecnica tra i pali, grande reattività e una spiccata capacità di lettura delle situazioni difensive. Cresciuto calcisticamente nei vivai lombardi, si è messo in evidenza per la sua maturità in campo nonostante la giovane età, distinguendosi anche per leadership e capacità comunicative.

Fisicamente strutturato e dotato di ottimo senso della posizione, Mangiapoco ha convinto gli osservatori bianconeri grazie alle sue prestazioni costanti e alla mentalità da professionista. Il suo percorso è quello di un ragazzo che ha saputo costruire la propria credibilità passo dopo passo, conquistando fiducia e spazio con impegno e disciplina.

Dal dilettantismo alla Serie C: l’ascesa di Mangiapoco

Prima di approdare alla Giana Erminio nella stagione 2024/2025, Stefano ha maturato esperienza nei campionati dilettantistici, militando in Serie D con le maglie di Ponte San Pietro e Pro Palazzolo. In queste due tappe ha collezionato 70 presenze, costruendo la propria solidità tecnica e mentale in categorie che spesso rappresentano la vera scuola di formazione per i giovani portieri.

Il salto di qualità è arrivato con la Giana Erminio: 38 presenze stagionali, 34 reti subite e ben 13 clean sheet in un’annata chiusa ai quarti di finale play-off di Serie C, eliminati dalla Ternana poi finalista. Numeri che raccontano non solo l’affidabilità del portiere, ma anche la sua costanza e il peso specifico all’interno della squadra.