Crapisto, ufficiale il rinnovo con la Juve: per lui sarà Next Gen

Si allunga l'idillio tra la Juventus e il giovane Francesco Crapisto . Il classe 2006 ha prolungato il suo accordo con il club bianconero: dopo aver sottoscritto un primo contratto da professionista due anni fa, ora il rinnovo fino al 30 giugno 2028 . Grandi qualità tecniche, dopo una stagione vissuta con la squadra Primavera , dal campionato 2025/26 sarà a disposizione di Massimo Brambilla per la Next Gen . E chissà che non possa scendere in campo già nell'amichevole contro la Juve dei grandi all'Allianz Stadium.

Crapisto, rinnovo con la Juve: sarà Next Gen

Questa la nota con cui il club bianconero ha annunciato il prolungamento di Crapisto: "Dopo il primo contratto da professionista firmato nel 2023, Francesco Crapisto ha rinnovato il suo accordo con la Juventus. È ufficiale, infatti, il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028. Centrocampista dalle spiccate doti tecniche, nella stagione da poco conclusasi, la 2024/2025, ha totalizzato 35 presenze con la maglia dell’Under 20 bianconera - sono 61 in totale nella sua esperienza alla Juventus - tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League collezionando un bottino di due reti e sette assist. Qualità che Crapisto è pronto a mettere in mostra anche con la Next Gen di mister Massimo Brambilla. Complimenti Francesco, ci vediamo in campo!".

Le qualità di Crapisto

Crapisto arriva alla Juventus prestissimo, facendo tutta la trafila classica, e dunque dalle squadre minori fino a Primavera e ora Next Gen. Il classe 2006 ha già avuto esperienza anche in Nazionale, giocando nelle squadre minori. Grande qualità palla al piede, capacità sia di gestire la sfera e di smistarla per i compagni che di giocare in una fase un po' più avanzata, fungendo da raccordo tra centrocampo ed attacco. Una nuova freccia all'arco di Massimo Brambilla per l'U23, con Crapisto che collezionerà presto la sua prima presenza tra i professionisti.

