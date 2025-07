Juve, l'amichevole con la Next Gen ancora all'Allianz: data e novità sui biglietti

Un’occasione da non perdere per i tifosi bianconeri

L’amichevole rappresenta molto più di un semplice test tecnico: è una vera e propria festa bianconera, che accende l’estate juventina e permette ai tifosi di vivere lo stadio come casa, respirando l’atmosfera unica che si crea tra spalti e campo.

Sarà anche l’occasione per vedere da vicino i nuovi acquisti, i rientri dai prestiti e, perché no, i giovani più promettenti pronti a mettersi in mostra davanti al proprio pubblico. La Juventus invita dunque tutti i suoi tifosi a prendere parte a questa giornata speciale: "Vi aspettiamo, bianconeri, per un'altra grande giornata di festa!". L’appuntamento del 13 agosto è una tappa imperdibile per chi vuole accompagnare la squadra verso i primi impegni ufficiali della nuova stagione. L'Allianz Stadium è pronto a vestirsi di bianconero per un’altra grande giornata di passione, entusiasmo e orgoglio juventino.