Juve, il calendario della Next Gen: esordio a Carpi in agosto

Un girone equilibrato e ricco di insidie

Il sorteggio ha proposto un cammino impegnativo per la formazione di Brambilla, con alcune sfide molto probanti sin dalle prime giornate. Dopo il debutto in trasferta a Carpi, la Juve Next Gen ospiterà il neopromosso Livorno nel primo match casalingo. Seguiranno impegni in casa e fuori contro formazioni ostiche come Ascoli, Arezzo, Pineto e Torres, squadre che ambiscono ai playoff e che daranno filo da torcere ai bianconeri. L’ultima gara d’andata contro il Bra chiuderà un ciclo di 19 partite in meno di quattro mesi. Dopo una breve pausa natalizia, il ritorno in campo è previsto per il 4 gennaio 2026, data che darà il via alla seconda parte del campionato. L'obiettivo della Next Gen è comunque quello dei playoff a fine stagione e far crescere i giovani fino a portarli in prima squadra come successo negli ultimi anni.

Il calendario della Juve Next Gen

Di seguito il calendario completo con le date indicative delle gare in programma per la Juve Next Gen:

Carpi-Juve Next Gen (And. 24 agosto/Rit. 4 gennaio)

Juve Next Gen-Livorno (And. 31 agosto/Rit. 11 gennaio)

Ascoli-Juve Next Gen (And. 7 settembre/Rit. 18 gennaio)

Juve Next Gen-Arezzo (And. 14 settembre/Rit. 25 gennaio)

Pineto-Juve Next Gen (And. 21 settembre/Rit. 1 febbraio)

Juve Next Gen-Torres (And. 24 settembre/Rit. 8 febbraio)

Sambendettese-Juve Next Gen (And. 28 settembre/Rit. 11 febbraio)

Juve Next Gen-Ravenna (And. 5 ottobre/Rit. 15 febbraio)

Juve Next Gen-Campobasso (And. 12 ottobre/Rit. 22 febbraio)

Rimini-Juve Next Gen (And. 19 ottobre/Rit. 1 marzo)

Juve Next Gen-Pontedera (And. 26 ottobre/Rit. 4 marzo)

Vis Pesaro-Juve Next Gen (And. 2 novembre/Rit. 8 marzo)

Juve Next Gen-Forlì (And. 9 novembre/Rit. 15 marzo)

Gubbio-Juve Next Gen (And. 16 novembre/Rit. 22 marzo)

Ternana-Juve Next Gen (And. 23 novembre/Rit. 29 marzo)

Juve Next Gen-Perugia (And. 30 novembre/Rit. 4 aprile)

Guidonia Montecelio-Juve Next Gen (And. 7 dicembre/Rit. 12 aprile)

Juve Next Gen-Pianese (And. 14 dicembre/Rit. 19 aprile)

Bra-Juve Next Gen (And. 21 dicembre/Rit. 26 aprile)

