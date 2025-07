Serie C, svelati i gironi: ecco dove giocheranno Juve Next Gen, Atalanta e Inter© .

Il nuovo campionato Serie C 2025/2026 a meno di un mese dall'avvio ufficiale, ha reso noti i tre gironi che si contenderanno i posti per la promozione in Serie B. Il primo turno sarà disputato domenica 25 agosto, mentre la stagione regolare terminerà il 26 aprile 2026. Ci sarà una sola sosta il 28 dicembre e saranno ben tre i turni infrasettimanali: 24 settembre, 11 febbrario 2026 e 4 marzo 2026. Vediamo nel dettaglio, invece, come sono stati raggruppate i club.