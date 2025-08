Next Gen, date e orari delle prime sette giornate: quando gioca la Juve

La Juve Next Gen è pronta ad un'altra stagione, dopo la rimonta dello scorso campionato con i playoff centrati. I bianconeri questa volta sono stati sorteggiati nel Girone B e il calendario sarà fitto di sfide impegnative . Dopo un’annata di crescita e consolidamento, la squadra, sotto la guida di Brambilla, si prepara a dare il via al nuovo campionato di Serie C con un mix di giovani talenti ed alcuni elementi esperti, con l'obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione.L’esordio ufficiale è fissato per sabato 23 agosto alle ore 18:00, in trasferta contro il Carpi: una gara subito complicata, contro una squadra ambiziosa. Una settimana più tardi, il 30 agosto alle 21:00, il debutto casalingo contro il Livorno al Moccagatta di Alessandria , dove i bianconeri cercheranno i primi punti davanti al proprio pubblico.

Juve Next Gen, date e orari delle prime partite

A seguire date e orari delle prime sette giornate del campionato di Serie C:

Giornata 1 – Carpi-Juventus Next Gen - sabato 23 agosto ore 18:00;

Giornata 2 – Juventus Next Gen-Livorno – sabato 30 agosto ore 21:00;

Giornata 3 – Ascoli-Juventus Next Gen – sabato 6 settembre ore 17:30;

Giornata 4 – Juventus Next Gen-Arezzo – domenica 14 settembre ore 12:30;

Giornata 5 – Pineto-Juventus Next Gen – sabato 20 settembre ore 15:00;

Giornata 6 – Juventus Next Gen-Torres – martedì 23 settembre ore 18:30;

Giornata 7 – Sambenedettese-Juventus Next Gen – sabato 27 settembre ore 15:00.