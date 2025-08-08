Juve Next Gen, altro ko pesante in amichevole: l'Atalanta U23 ne fa cinque 

Non è un precampionato fortunato fin quello della Juventus Next Gen . La squadra di Massimo Brambilla , dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro la Pro Vercelli ed il pareggio con l'Albinoleffe, si è infatti dovuta arrendere anche contro l' Atalanta U23 . Un 5-1 pesantissimo quello con cui i nerazzurri si sono aggiudicati questo "derby" tra seconde squadre e che potrebbe iniziare a mettere in allarme la Next Gen in vista dell'esordio stagionale nella Coppa Italia di Serie C del prossimo 17 agosto.

Juve Next Gen, l'Atalanta U23 ne fa cinque

La partita della Next Gen è iniziata subito in salita, con l'autogol di Scaglia nato da un malinteso su un retropassaggio con il portiere Mangiapoco dopo appena 13 minuti. L'Atalanta U23 ha poi trovato il raddoppio proprio sul finire del primo tempo con Leonardo. Una doccia fredda da cui la squadra di Brambilla non si è ripresa tanto da concedere altri due gol, prima a Vavassori su calcio di rigore e poi a Cortinovis. Sul 4-0 l'unica nota positiva della giornata è stato il gran gol realizzato da Vacca, talento proveniente dalla Primavera, a cinque minuti dalla fine. Una gioia parzialmente cancellata con la rete del definitivo 5-1 di Simonetto. I bianconeri restano così ancora a secco di vittorie in questo pre-campionato. Il prossimo impegno sarà quello contro la prima squadra il 13 agosto, in programma all'Allianz Stadium.