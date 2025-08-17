Next Gen, la Juve in dieci elimina il Novara: Guerra mette la firma in Coppa Italia

Juventus Next Gen-Novara, il racconto del match

Nel primo tempo sono i bianconeri a rendersi più pericolosi, con occasioni in avvio per Turco e Puczka, mentre Mangiapoco è decisivo con un’uscita perfetta su D’Alessio. Al 39’ il Novara trova anche il gol con l'ex Da Graca, ma l’arbitro annulla per un tocco di mano. Prima dell’intervallo, altra chance per Amaradio, murato dalla difesa. Nella ripresa i biancazzurri partono forte e sfiorano il vantaggio sempre con il loro bomber numero 20, ma la Juve regge e si affaccia con pericolosità con una spettacolare rovesciata di Deme. Al 59’, però, l’episodio che potrebbe cambiare la partita: Amaradio, già ammonito, calcia via il pallone dopo un fallo e si fa espellere lasciando la sua squadra in dieci. Paradossalmente, l’inferiorità numerica dà nuova spinta ai ragazzi di Brambilla, che trovano il vantaggio pochi minuti dopo: corner di Puczka, incornata di Guerra sul primo palo e palla in rete con l’aiuto della traversa. Il Novara prova ad approfittare dell’uomo in più, ma la difesa bianconera tiene con ordine e personalità e grazie ai miracoli di Mangiapoco, in particolare al 92' su Pierini. Un successo sofferto e meritato, che vale il passaggio al turno successivo della competizione e conferma la crescita della Juventus Next Gen, capace di gestire la pressione e reagire nei momenti chiave del match.