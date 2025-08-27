Tuttosport.com

Cerri dalla Juve Next Gen al Bari: è ufficiale, la formula e il comunicato

Il giovane attaccante italiano è un nuovo giocatore dei biancorossi: tutti i dettagli
3 min
CerriJuve Next GenBari
Cerri dalla Juve Next Gen al Bari: è ufficiale, la formula e il comunicato© sscalciobari.it

Dopo la passata stagione alla Carrarese, per Leonardo Cerrri è pronta una nuova esperienza. Il giovane attaccante italiano, classe 2003, è passato dalla Next Gen al Bari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juventus. Avrà così l'opportunità di mettersi in mostra in Serie B e aiutare i biancorossi a inseguire l'obiettivo promozione, solo sfiorato qualche anno fa. Nell'ultimo campionato disputato con i toscani ha realizzato solo tre gol, troppo poco per un calciatore che ambisce ad essere un bomber. Ora ha un'altra chance, per cercare anche di convincere la Juve a distanza.

Cerri al Bari, il comunicato Next Gen

Questa la nota ufficiale del club: "È ufficiale il passaggio di Leonardo Cerri, attaccante bianconero classe 2003, in prestito al Bari fino al 30 giugno 2026. Nella passata stagione Cerri ha giocato - sempre in prestito, sempre in Serie B - con la Carrarese, collezionando 33 presenze e quattro gol tra campionato e Coppa Italia. Numeri che vanno a sommarsi al percorso fatto in bianconero sin dal 2019, quando è arrivato a Torino dopo un’esperienza a Pescara e partito indossando la maglia dell’Under 17. Per lui passaggio prima in Primavera e poi alla Next Gen, con la quale complessivamente ha raccolto 61 presenze e 13 reti, facendo anche il suo esordio in Prima Squadra nel febbraio 2024, in un match di Serie A contro l’Udinese. Ora Cerri è pronto ad affrontare una nuova e stimolante annata in Serie B: in bocca al lupo, Leonardo!".

La nota ufficiale del Bari

Questo il comunicato dei pugliesi: "SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe '03 Leonardo Cerri (04.03.2003, Roma). L'attaccante sarà da subito a disposizione di mister Caserta; indosserà la maglia numero '99'. Il club bianconero acquisisce Cerri dall'Under 17 del Pescara aggregandolo al proprio settore giovanile nella stagione '19-'20. Dopo aver ben figurato a Torino tra U17 e Primavera, l'attaccante romano fa il suo esordio tra i pro nella stagione '22-'23 indossando la maglia della Juventus Next Generation, collezionando 61 presenze, 13 gol e 2 assist nei due campionati giocati con i piemontesi. Quindi, lo scorso anno, Cerri approda in Serie B, vestendo la maglia della Carrarese con cui gioca 33 partite e segna 4 reti.  Ha vestito l'azzuro dall'U19 fino all'U21. Benvenuto Leonardo".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

