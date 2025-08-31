Deme imprendibile, Okoro spreca, Anghelè glaciale: le pagelle Juve Next Gen

Prima vittoria in campionato per la Juve Next Gen . I bianconeri, dopo aver pareggiato nel recupero alla prima col Carpi , fanno addirittura meglio alla seconda col Livorno : stavolta la rete che arriva negli ultimi scampoli di partita vale addirittura la vittoria . Al gol di Deme la risposta su rigore di Di Carmine a ridosso del 90', ma è Anghelè a tempo praticamente scaduto a regalare una vittoria pesantissima alla squadra di Massimo Brambilla , che sale così a 4 punti e rimane imbattuta dopo i primi 180' disputati. Una gara fatta di folate, tra momenti 'morti' e attimi topici: di seguito i voti ai calciatori della Next Gen.

Juve Next Gen, le pagelle post Livorno

MANGIAPOCO 6 - Se è vero che il Livorno arriva diverse volte alla conclusione del primo tempo, quasi mai chiama in causa il portiere bianconero. Partita sostanzialmente tranquilla: qualche incertezza in alcune prese alte, non riesce ad intuire la direzione del rigore calciato da Di Carmine. Prova comunque sufficiente

PEDRO FELIPE 6 - Che la sua autorevolezza nel guidare la difesa sia in costante crescita è evidente. Interpellato decisamente di più nel primo tempo, non sempre interviene in maniera impeccabile ma si fa sostanzialmente trovare quasi sempre pronto all'appuntamento. Nella ripresa cala l'intensità delle sortite offensive amaranto

SCAGLIA 5.5 - La partita disputata non sarebbe insufficiente, pesa però il fallo di mano in area (seppur non semplice da evitare in quel batti e ribatti) che al 90' stava rischiando di costare caro alla squadra perdendo 2 punti preziosi

TURICCHIA 6.5 - Abbina tutte le sue qualità e lo fa al meglio: si dimostra ottimo in marcatura, ma è capace anche in impostazione e progressione di essere utilissimo alla causa: senza dubbio una delle migliori prestazioni della serata