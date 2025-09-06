Ascoli-Juventus Next Gen, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Lo stadio Del Duca si prepara ad accogliere un evento storico: per la prima volta in campionato, la Juventus Next Ge n affronterà l' Ascoli in un match valido per la terza giornata del girone B di Serie C. Si tratta di una sfida affascinante tra due squadre che arrivano con il morale alto dopo le rispettive vittorie: netto 3-0 per i marchigiani a Terni, successo di misura per i giovani bianconeri contro il Livorno . Nonostante le assenze di Okoro e Puczka , convocati in Nazionale, la squadra di Brambilla resta fedele alla propria filosofia, puntando con decisione sulla crescita dei talenti. Il tecnico bianconero è consapevole del valore dell’avversario e della cornice che lo attende: "Troviamo una squadra forte che, assieme all’Arezzo, probabilmente si giocherà le prime posizioni. Ci sarà un pubblico numeroso e un clima da partita importante: noi dobbiamo essere pronti a superare le difficoltà che inevitabilmente questa gara ci presenterà".

Ascoli-Juve Next Gen: data, orario e dove vederla

La gara i marchigiani e i bianconeri, valida per la terza giornata del campionato di Serie C, si giocherà sabato 6 settembre, allo stadio "Cino e Lillo Del Duca", con fischio d’inizio ore 17:30. La sfida tra l'Ascoli e la Juve Next Gen sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport 251 o 259. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming tramite l’app NOW TV, disponibile su PC, tablet e smartphone, oltre alla cronaca testuale sul sito Tuttosport.com.

Ascoli-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Del Sole, D'Uffizi, Oviszach; Corazza. All. Tomei

Juve Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Perotti, Macca, Faticanti, Turco; Deme, Guerra; Vacca. All. Brambilla.

