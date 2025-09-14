Juventus Next Gen-Arezzo: orario e dove vedere in tv o streaming la Serie C

Due pareggi in trasferta e una vittoria in casa: è questo il buon avvio della Juventus Next Gen, che oggi torna al Moccagatta per affrontare l’Arezzo. Dopo aver strappato punti contro Carpi e Ascoli fuori casa, e battuto il Livorno tra le mura amiche, la squadra di Brambilla cerca continuità. Il tecnico avverte: "Affrontiamo una squadra solida, costruita per stare in alto". Fiducia però non manca, anche grazie al rientro dei nazionali: "Okoro e Puczka sono tornati in condizioni fisiche ottime, hanno messo minuti nelle gambe giocando partite a livello internazionale", sottolinea l’allenatore, soddisfatto della crescita del gruppo. Un match importante anche per dare continuità alla crescita del gruppo e ai risultati ottenuti: 5 punti in tre giornate con la voglia di continuare a lottare e volare sempre più in alto.
Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla torna in campo per la quarta giornata del Girone B di Serie C. I bianconeri sfideranno l’Arezzo domenica 14 settembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 12:30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Un match importante per continuare a scalare la classifica contro una formazione toscana sempre ostica. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251), mentre lo streaming sarà disponibile su Now e Sky Go, anche sulle app scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Juve Next Gen-Arezzo, le probabili formazioni
Juve Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco, Pedro Felipe, Scaglia, Turicchia; Perotti, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra, Deme; Okoro. All. Brambilla
Arezzo (4-3-3): Venturi, De Col, Gilli, Chiosa, Tito; Chierico, Guccione, Mawuli; Pattarello, Ravasio, Tavernelli. All. Bucchi
Arbitro: Maccorin
