Juventus Next Gen-Arezzo: orario e dove vedere in tv o streaming la Serie C

Due pareggi in trasferta e una vittoria in casa: è questo il buon avvio della Juventus Next Gen, che oggi torna al Moccagatta per affrontare l’Arezzo. Dopo aver strappato punti contro Carpi e Ascoli fuori casa, e battuto il Livorno tra le mura amiche, la squadra di Brambilla cerca continuità. Il tecnico avverte: "Affrontiamo una squadra solida, costruita per stare in alto". Fiducia però non manca, anche grazie al rientro dei nazionali: "Okoro e Puczka sono tornati in condizioni fisiche ottime, hanno messo minuti nelle gambe giocando partite a livello internazionale", sottolinea l’allenatore, soddisfatto della crescita del gruppo. Un match importante anche per dare continuità alla crescita del gruppo e ai risultati ottenuti: 5 punti in tre giornate con la voglia di continuare a lottare e volare sempre più in alto.