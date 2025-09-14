Due pareggi e una vittoria: il bottino della Juve Next Gen sin qui è senz'altro positivo soprattutto per le avversarie affrontate. In serie: Carpi, Livorno e Ascoli. Non certo match semplice se contiamo anche il fatto di aver cambiato tanto, anche per un rinnovamento studiato dal club, sul mercato estivo con alcune cessioni, nuovi arrivi e promozioni dalla Primavera necessarie per dare nuova linfa al progetto. La gara contro l'Arezzo al 'Moccagatta', valida per la quarta giornata di campionato, è importante proprio per dare continuità, mantenere alto l'entusisamo del gruppo e provare a restare agganciati ai primi posti.
13:40
Ammonito Chiosa
49' - Chiosa strattona Anghelè e viene ammonito
13:36
Inizia il secondo tempo
46' - Inizia la ripresa. Entra Righetti al posto di Tito nell'Arezzo dopo che da quella parte è stato straripante Turco
13:20
Fine primo tempo
Finisce 2-1 il primo tempo. Buona partenza bianconera con le reti di Turicchia e Turco, nel finale la reazione toscana porta al gran gol di Pattarello che riapre l'incontro.
13:18
Recupero
45' - Concessi due minuti di recupero
13:12
Tavernelli sfiora il legno
39' - Punizione di Tavernelli che sfiora la traversa quasi dal limite dell'area di rigore.
13:11
Ammonito Scaglia
35 ' Contatto tra Scaglia e Pattarello lanciato a rete. L'attaccante toscano cade a terra e il direttore di gara dopo aver ammonito il difensore bianconero ricorre all'Fvs. Dopo un'attenta analisi Maccorin decide di confermare la sua devisione
13:08
Gol Arezzo
35' - Chierico serve Pattarello che controlla con il destro e con il sinistro calcia forte trovando l'angolo alla sinistra di Mangiapoco. 2-1 e Arezzo che riapre il match
13:01
Timida risposta dell'Arezzo
29' - Punizione centrale di Pattarello con Mangiapoco in controllo
12:59
2-0 NEXT GEN
25' - Gran gol di Turco. Coast to coast dell'esterno che aggira Tito, supera anche Tavernelli e di sinistro anticipa Chiosa e mette fuori causa Venturi. Juve scatenata
12:53
Anghelè impegna Venturi
19' - La Next prova a impensierire Venturi e ci prova Anghelè con una conclusione debole e centrale
12:50
Cianci pericoloso
18' - Dalla distanza a provarci è Cianci, ma Mangiapoco si distende e regala il primo corner ai toscani.
12:48
Occasione Arezzo
15 ' Iniziativa di Pattarello dalla destra, colpo di testa alto di Cianci. Qualche istante dopo è ancora Pattarello a tentare il sinistro rasoterra dalla trequarti, conclusione larga. Pericoloso l'Arezzo
12:45
Ci prova Deme
12 ' - Tiro cross sbilenco di Deme che con il destro manda abbondantemente sopra la traversa
12:44
Next Gen in controllo
Dopo una partenza piuttosto aggressiva, la squadra ha arretrato il baricentro per cercare di non concedere la profondità all'Arezzo e bloccando i rifornimenti verso la punta centrale Cianci
12:35
GOL DELLA NEXT GEN
2' - Cross dalla destra di Rouhi, respinta di testa di Gilli e conclusione vincente di Turicchia. Partenza sprint per la squadra di Brambilla che infligge agli ospiti la prima rete del loro inizio di campionato
12:32
Inizia la partita
1' - Inizia la partita tra Next Gen ed Arezzo
12:24
Arezzo imbattuto, Orsato in tribuna
Finora la squadra amaranto non ha mai subito gol in campionato essendo reduce da tre successi di fila contro Forlì e Vis Pesaro in casa e Pontedera in trasferta. L’ultima sconfitta esterna risale al 13 aprile scorso per 2-1 contro l’Entella che fu promossa in Serie B. In tribuna ad assistere alla gara c'è anche Daniele Orsato, designatore della Can C
12:10
Brambilla contro Bucchi sarà la prima volta
In passato Massimo Brambilla e Christian Bucchi non si sono mai affrontati in panchina. Curioso invece è il precedente che lega il tecnico dell’Arezzo alla Juventus: da calciatore contro i bianconeri ha sempre perso, eccetto in un’occasione: nel terzo turno di Coppa Italia nell’agosto del 2006 contro il Napoli. In quella circostanza al San Paolo vinsero gli azzurri per 8-7 ai rigori e Bucchi segnò sia nei tempi regolamentari che dagli undici metri.
11:55
Rouhi torna titolare in Next Gen
Jonas Rouhi, dopo essere tornato in Next Gen, partirà titolare nell'undici di Brambilla oggi contro l'Arezzo.
11:42
Le formazioni ufficiali
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
Juventus Next Gen: Mangiapoco, Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia, Turco, Faticanti, Macca, Rouhi, Deme, Anghelé, Guerra. A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Ngana, Puczka, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Pagnucco, Martinez Crous, Cudrig, Okoro. Allenatore: Massimo Brambilla.
Arezzo: Venturi, Tito, Guccione, Eklu, Pattarello, Gilli, Chiosa, Tavernelli, Chierico, De Col, Cianci. A disposizione: Trombini, Galli, Varela Djamanca, Meli, Gigli, Arena, Righetti, Perrotta, Dell'Aquila, Iaccarino, Ravasio. Allenatore: Christian Bucchi
11:38
Dove vederla in tv
11:24
I convocati di Brambila
Di seguito i calciatori bianconeri a disposizione di Brambilla: Scaglia S., De Jesus Gomes, Macca, Ngana, Puczka, Owusu, Deme, Anghelé, Amaradio, Savio, Faticanti, Guerra, Brugarello, Vacca, Mangiapoco, Scaglia F., Pagnucco, Fuscaldo, Martinez Crous, Turicchia, Turco, Rouhi, Cudrig, Okoro.
11:10
Juve Next Gen, occasione per la vetta
La squadra di Brambilla, attualmente a quota 5 punti in classifica dopo tre giornate, ha oggi l'occasione per portarsi a -1 dall'Arezzo che è ancora a punteggio pieno.
11:00
Brambilla alla vigilia: "Arriviamo con fiducia"
"I numeri dicono che sia la squadra più solida di questo inizio campionato. Concede poco, davanti ha giocatori offensivi in grado di creare sempre pericolosità – l'analisi di Brambilla alla vigilia –. Si tratta di un gruppo costruito per fare un campionato di vertice con l'Ascoli. Sono sempre fiducioso vedendo come si allenano i ragazzi e valutando il loro atteggiamento. Arriviamo con grande fiducia a questa partita, consapevoli che bisogna alzare ulteriormente il livello per fare risultato".