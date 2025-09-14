Due pareggi e una vittoria: il bottino della Juve Next Gen sin qui è senz'altro positivo soprattutto per le avversarie affrontate. In serie: Carpi, Livorno e Ascoli. Non certo match semplice se contiamo anche il fatto di aver cambiato tanto, anche per un rinnovamento studiato dal club, sul mercato estivo con alcune cessioni, nuovi arrivi e promozioni dalla Primavera necessarie per dare nuova linfa al progetto. La gara contro l' Arezzo al 'Moccagatta' , valida per la quarta giornata di campionato, è importante proprio per dare continuità, mantenere alto l'entusisamo del gruppo e provare a restare agganciati ai primi posti.

13:40

Ammonito Chiosa

49' - Chiosa strattona Anghelè e viene ammonito

13:36

Inizia il secondo tempo

46' - Inizia la ripresa. Entra Righetti al posto di Tito nell'Arezzo dopo che da quella parte è stato straripante Turco

13:20

Fine primo tempo

Finisce 2-1 il primo tempo. Buona partenza bianconera con le reti di Turicchia e Turco, nel finale la reazione toscana porta al gran gol di Pattarello che riapre l'incontro.

13:18

Recupero

45' - Concessi due minuti di recupero

13:12

Tavernelli sfiora il legno

39' - Punizione di Tavernelli che sfiora la traversa quasi dal limite dell'area di rigore.

13:11

Ammonito Scaglia

35 ' Contatto tra Scaglia e Pattarello lanciato a rete. L'attaccante toscano cade a terra e il direttore di gara dopo aver ammonito il difensore bianconero ricorre all'Fvs. Dopo un'attenta analisi Maccorin decide di confermare la sua devisione

13:08

Gol Arezzo

35' - Chierico serve Pattarello che controlla con il destro e con il sinistro calcia forte trovando l'angolo alla sinistra di Mangiapoco. 2-1 e Arezzo che riapre il match

13:01

Timida risposta dell'Arezzo

29' - Punizione centrale di Pattarello con Mangiapoco in controllo

12:59

2-0 NEXT GEN

25' - Gran gol di Turco. Coast to coast dell'esterno che aggira Tito, supera anche Tavernelli e di sinistro anticipa Chiosa e mette fuori causa Venturi. Juve scatenata

12:53

Anghelè impegna Venturi

19' - La Next prova a impensierire Venturi e ci prova Anghelè con una conclusione debole e centrale

12:50

Cianci pericoloso

18' - Dalla distanza a provarci è Cianci, ma Mangiapoco si distende e regala il primo corner ai toscani.

12:48

Occasione Arezzo

15 ' Iniziativa di Pattarello dalla destra, colpo di testa alto di Cianci. Qualche istante dopo è ancora Pattarello a tentare il sinistro rasoterra dalla trequarti, conclusione larga. Pericoloso l'Arezzo

12:45

Ci prova Deme

12 ' - Tiro cross sbilenco di Deme che con il destro manda abbondantemente sopra la traversa

12:44

Next Gen in controllo

Dopo una partenza piuttosto aggressiva, la squadra ha arretrato il baricentro per cercare di non concedere la profondità all'Arezzo e bloccando i rifornimenti verso la punta centrale Cianci

12:35

GOL DELLA NEXT GEN

2' - Cross dalla destra di Rouhi, respinta di testa di Gilli e conclusione vincente di Turicchia. Partenza sprint per la squadra di Brambilla che infligge agli ospiti la prima rete del loro inizio di campionato

12:32

Inizia la partita

1' - Inizia la partita tra Next Gen ed Arezzo

12:24

Arezzo imbattuto, Orsato in tribuna

Finora la squadra amaranto non ha mai subito gol in campionato essendo reduce da tre successi di fila contro Forlì e Vis Pesaro in casa e Pontedera in trasferta. L’ultima sconfitta esterna risale al 13 aprile scorso per 2-1 contro l’Entella che fu promossa in Serie B. In tribuna ad assistere alla gara c'è anche Daniele Orsato, designatore della Can C

12:10

Brambilla contro Bucchi sarà la prima volta

In passato Massimo Brambilla e Christian Bucchi non si sono mai affrontati in panchina. Curioso invece è il precedente che lega il tecnico dell’Arezzo alla Juventus: da calciatore contro i bianconeri ha sempre perso, eccetto in un’occasione: nel terzo turno di Coppa Italia nell’agosto del 2006 contro il Napoli. In quella circostanza al San Paolo vinsero gli azzurri per 8-7 ai rigori e Bucchi segnò sia nei tempi regolamentari che dagli undici metri.

11:55

Rouhi torna titolare in Next Gen

Jonas Rouhi, dopo essere tornato in Next Gen, partirà titolare nell'undici di Brambilla oggi contro l'Arezzo.

11:42

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Juventus Next Gen: Mangiapoco, Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia, Turco, Faticanti, Macca, Rouhi, Deme, Anghelé, Guerra. A disposizione: Scaglia S., Fuscaldo, Ngana, Puczka, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Pagnucco, Martinez Crous, Cudrig, Okoro. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arezzo: Venturi, Tito, Guccione, Eklu, Pattarello, Gilli, Chiosa, Tavernelli, Chierico, De Col, Cianci. A disposizione: Trombini, Galli, Varela Djamanca, Meli, Gigli, Arena, Righetti, Perrotta, Dell'Aquila, Iaccarino, Ravasio. Allenatore: Christian Bucchi

11:38

Dove vederla in tv

11:24

I convocati di Brambila

Di seguito i calciatori bianconeri a disposizione di Brambilla: Scaglia S., De Jesus Gomes, Macca, Ngana, Puczka, Owusu, Deme, Anghelé, Amaradio, Savio, Faticanti, Guerra, Brugarello, Vacca, Mangiapoco, Scaglia F., Pagnucco, Fuscaldo, Martinez Crous, Turicchia, Turco, Rouhi, Cudrig, Okoro.

11:10

Juve Next Gen, occasione per la vetta

La squadra di Brambilla, attualmente a quota 5 punti in classifica dopo tre giornate, ha oggi l'occasione per portarsi a -1 dall'Arezzo che è ancora a punteggio pieno.

11:00

Brambilla alla vigilia: "Arriviamo con fiducia"

"I numeri dicono che sia la squadra più solida di questo inizio campionato. Concede poco, davanti ha giocatori offensivi in grado di creare sempre pericolosità – l'analisi di Brambilla alla vigilia –. Si tratta di un gruppo costruito per fare un campionato di vertice con l'Ascoli. Sono sempre fiducioso vedendo come si allenano i ragazzi e valutando il loro atteggiamento. Arriviamo con grande fiducia a questa partita, consapevoli che bisogna alzare ulteriormente il livello per fare risultato".

Stadio Moccagatta (Alessandria)