Juventus Next Gen a Pineto: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen è pronta a rialzare dopo la sconfitta in rimonta contro l'Arezzo, capolista del girone B di Serie C. Un ko arrivato nei minuti di recupero su calcio di rigore, ma che non cancella la buona prova dei bianconeri nella prima parte di gara. Ora la squadra di Brambilla sarà ospite del Pineto, altra squadra in forma in questo inizio di stagione, e il tecnico non potrà contare su Okoro, convocato dall'Italia U20 al Mondiale. Gli abruzzesi vengono dalla vittoria in trasferta contro il Campobasso e ancora sono imbattuti in queste prime quattro partite di campionato. Guerra e compagni sperano di cambiare subito questa tendenza.
Dove vedere Pineto-Juve Next Gen
La partita tra Pineto e Juventus Next Gen, valida per la quinta giornata del Girone B di Serie C, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro con fischio d'inizio fissato alle 15.00 di sabato 20 settembre 2025, allo stadio comunale "Mimmo Pavone" di Teramo.
Pineto-Juve Next Gen, le probabili formazioni
Pineto (4-3-3): Tonti; Serbouti, Capomaggio, Postiglione, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, D’Andrea, Bruzzaniti. Allenatore: Tisci.
Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco, Pedro Felipe, Scaglia F., Turicchia, Turco, Faticanti, Macca, Rouhi, Deme, Anghelé, Guerra. Allenatore: Brambilla.
Le dichiarazioni di Brambilla
"Arriviamo da due partite contro Ascoli e Arezzo, che a detta di tutti sono le due squadre più attrezzate per fare un campionato di alto livello. È positivo aver giocato alla pari, chiaramente facendo partite un po’ più difensive perché comunque ti portano a stare un po' più basso. Però ne siamo usciti bene dal punto di vista della prestazione, ce la siamo giocata. Arrivati fino a quel punto probabilmente ci saremmo meritati anche il pareggio contro l'Arezzo, pur soffrendo e difendendoci. È un peccato, ma ora dobbiamo riprenderci a Pineto i punti che abbiamo lasciato in casa" - ha spiegato Brambilla. Poi sull'avvio stagionale: "Siamo soddisfatti di questi primi due mesi - da quando ci siamo trovati a metà luglio fino a oggi - e del lavoro che abbiamo svolto. Abbiamo lavorato bene nel precampionato, abbiamo approcciato bene le prime partite fra Coppa Italia e campionato, era importante far capire subito ai ragazzi quella che è la Serie C. Poi da qua abbiamo ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, del gioco, tecnico. Però la base deve essere lo spirito che i ragazzi hanno messo in campo in questi primi mesi, dobbiamo portarlo avanti".
Le condizioni della squadra e la convocazione di Okoro
"I ragazzi hanno entusiasmo, hanno voglia di lavorare, quindi ci siamo allenati bene con il gruppo. Okoro al Mondiale U20 con l’Italia? Lo perderemo per qualche partita ma si è meritato quest’opportunità con le prestazioni dell'anno scorso e dell’avvio di questa stagione. Questa convocazione sarà sicuramente un'esperienza formativa per lui" - ha detto il tecnico della Juve Next Gen. Sui prossimi avversari: "Il Pineto è partito molto bene, non ha ancora perso una gara e ha incassato solamente due reti in campionato. Quindi è una squadra che ha ottenuto in queste prime partite risultati importanti, è in fiducia e ha entusiasmo. Spesso però io dico ai ragazzi che dipende da noi: sappiamo il valore delle squadre che andiamo ad affrontare, ma poi dobbiamo concentrarci più su noi stessi, su quello che dobbiamo migliorare e che dobbiamo fare nel corso di un incontro. Sarà una partita tosta come tutte quelle di Serie C, dovremo mettere in campo tutte le nostre capacità per cercare di portare a caso un risultato positivo".
