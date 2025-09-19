Juventus Next Gen a Pineto: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Le dichiarazioni di Brambilla

"Arriviamo da due partite contro Ascoli e Arezzo, che a detta di tutti sono le due squadre più attrezzate per fare un campionato di alto livello. È positivo aver giocato alla pari, chiaramente facendo partite un po’ più difensive perché comunque ti portano a stare un po' più basso. Però ne siamo usciti bene dal punto di vista della prestazione, ce la siamo giocata. Arrivati fino a quel punto probabilmente ci saremmo meritati anche il pareggio contro l'Arezzo, pur soffrendo e difendendoci. È un peccato, ma ora dobbiamo riprenderci a Pineto i punti che abbiamo lasciato in casa" - ha spiegato Brambilla. Poi sull'avvio stagionale: "Siamo soddisfatti di questi primi due mesi - da quando ci siamo trovati a metà luglio fino a oggi - e del lavoro che abbiamo svolto. Abbiamo lavorato bene nel precampionato, abbiamo approcciato bene le prime partite fra Coppa Italia e campionato, era importante far capire subito ai ragazzi quella che è la Serie C. Poi da qua abbiamo ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, del gioco, tecnico. Però la base deve essere lo spirito che i ragazzi hanno messo in campo in questi primi mesi, dobbiamo portarlo avanti".