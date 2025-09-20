Pagelle Juve Next Gen: Okoro indomabile, Faticanti con il mirino, treno Puczka

Prova di orgoglio da parte della Juve Next Gen, che dopo la sconfitta contro l'Arezzo, questa volta non si fa rimontare e conquista tre punti importanti su un campo difficile come quello del Pineto. La squadra di Brambilla vola a otto punti in classifica e rimane in scia con le migliori nel gruppone playoff. Una buona gara con tanti lampi, soprattutto da parte di Okoro e Deme, una coppia d'attacco molto mobile e poco prevedibile. Da aggiustare ancora qualche meccanismo difensivo, ma l'allenatore bianconero può ritenersi soddisfatto. Ma come hanno giocato i ragazzi della seconda squadra?