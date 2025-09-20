Pagelle Juve Next Gen: Okoro indomabile, Faticanti con il mirino, treno Puczka

Prova di orgoglio da parte della Juve Next Gen, che dopo la sconfitta contro l'Arezzo, questa volta non si fa rimontare e conquista tre punti importanti su un campo difficile come quello del Pineto. La squadra di Brambilla vola a otto punti in classifica e rimane in scia con le migliori nel gruppone playoff. Una buona gara con tanti lampi, soprattutto da parte di Okoro e Deme, una coppia d'attacco molto mobile e poco prevedibile. Da aggiustare ancora qualche meccanismo difensivo, ma l'allenatore bianconero può ritenersi soddisfatto. Ma come hanno giocato i ragazzi della seconda squadra?
Scaglia distratto, Pedro Felipe vivace
La difesa della Juve ha mostrato qualche piccola defezione su cui lavorare, ma nel complesso ha gestito bene avversari molto rapidi come quelli del Pineto:
- Mangiapoco 6: il portiere bianconero non può nulla sui gol del Pineto ed è attento nella gestione del possesso e nelle uscite.
- Pedro Felipe 6.5: come un difensore moderno si sgancia in fase di possesso ed è sempre aggressivo nel recuperare il pallone. Protegge la sua zona con esperienza.
- Scaglia 5.5: non riesce a stare al passo di D'Andrea e lo perde spesso alle spalle.
- Turicchia 6: non si fa notare molto nella metà campo avversaria e si limita alla fase difensiva. Con la sua tecnica aiuta spesso a saltare la pressione.
- Pagnucco sv (dal 90')
Puczka freddo, Owusu elettrico, Faticanti preciso
Il centrocampo della Juve risponde presente, mettendo in mostra qualità, tattica e tanta corsa:
- Turco 6: un po' timido nel puntare l'uomo e poco incisivo negli ultimi venti metri, ma copre la fascia con costanza.
- Owusu 6.5: aumenta i battiti del centrocampo con le sue accelerazioni. Spezza spesso il raddoppio e conquista anche il calcio di rigore.
- Macca (dal 63') 6: entra bene aiutando la squadra a vincere la partita.
- Faticanti 7: come una bussola si orienta bene a centrocampo, detta i tempi e non abbassa la testa dopo aver causato il rigore. Anzi, la alza e trova l'incrocio con un grande gol.
- Cudrig 5.5: tanta corsa e dinamismo, ma poche azioni convincenti. Non riesce a trovare la posizione ideale per entrare in partita.
- Puczka 7: festeggia il primo gol con la Next Gen con un rigore calciato da veterano. Piede caldo e tanta corsa, quello che deve fare un esterno.
- Pagnucco (dal 90') SV
- Ngana (dal 90') SV
Okoro-Deme, due frecce indomabili
Brambilla indovina la coppia d'attacco, che mette in totale disordine la difesa del Pineto:
- Deme 7: la sua rapidità è un'arma ingestibile e i difensori avversari non riescono a fermarlo neanche con i raddoppi. Pecca un po' nella fase di rifinitura, ma ha il tempo per migliorare.
- Anghelè (dal 76') 6: Aiuta la squadra in un momento delicato e spesso con le sue giocate la fa respirare.
- Okoro 7.5: come un tuono spacca il campo del Pineto e non lo prendono mai. Segna, sfiora il raddoppio, salta sempre gli avversari. Viaggia a un'altra velocità e festeggia al meglio la convocazione con l'Italia U20 per il Mondiale.
- Vacca (dal 63') 6: Non riesce ad incidere e gioca pochi palloni.
Prova di orgoglio da parte della Juve Next Gen, che dopo la sconfitta contro l'Arezzo, questa volta non si fa rimontare e conquista tre punti importanti su un campo difficile come quello del Pineto. La squadra di Brambilla vola a otto punti in classifica e rimane in scia con le migliori nel gruppone playoff. Una buona gara con tanti lampi, soprattutto da parte di Okoro e Deme, una coppia d'attacco molto mobile e poco prevedibile. Da aggiustare ancora qualche meccanismo difensivo, ma l'allenatore bianconero può ritenersi soddisfatto. Ma come hanno giocato i ragazzi della seconda squadra?
Scaglia distratto, Pedro Felipe vivace
La difesa della Juve ha mostrato qualche piccola defezione su cui lavorare, ma nel complesso ha gestito bene avversari molto rapidi come quelli del Pineto:
- Mangiapoco 6: il portiere bianconero non può nulla sui gol del Pineto ed è attento nella gestione del possesso e nelle uscite.
- Pedro Felipe 6.5: come un difensore moderno si sgancia in fase di possesso ed è sempre aggressivo nel recuperare il pallone. Protegge la sua zona con esperienza.
- Scaglia 5.5: non riesce a stare al passo di D'Andrea e lo perde spesso alle spalle.
- Turicchia 6: non si fa notare molto nella metà campo avversaria e si limita alla fase difensiva. Con la sua tecnica aiuta spesso a saltare la pressione.
- Pagnucco sv (dal 90')