Vacca, ufficiale il rinnovo con la Next Gen: la Juve blinda il suo talento

Novità importante in casa Juventus Next Gen. Il club bianconero ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Alessio Vacca, uno dei giovani talenti più brillanti usciti dal proprio settore giovanile. L'attaccante classe 2005 è stato protagonista nell'ultima stagione con la Primavera di Magnenelli, mentre da quest'anno è passato in Next Gen con cui ha già realizzato 5 cinque gol in questo avvio.
Di seguito il comunicato del club bianconero: "Nell'estate di un anno fa il primo contratto da professionista e adesso il prolungamento in bianconero: è ufficiale infatti il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 di Alessio Vacca con la Juventus. Attaccante dotato di grande fantasia, il classe 2005 - a Torino dall'età di 14 anni - ha collezionato 58 presenze con la maglia dell'Under 20 bianconera tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League mettendo a segno 24 gol e 9 assist. Sono 5 invece le gare disputate in questo avvio di stagione con la Next Gen con cui ha anche già trovato la prima rete: all'esordio, a Carpi, a pochi secondi dal proprio ingresso in campo. Complimenti Alessio, ci vediamo in campo!".