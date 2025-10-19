Juventus Next Gen a Rimini: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Archiviata la pausa forzata dovuta al rinvio del match contro il Campobasso per gli impegni con le Nazionali, la Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo. I ragazzi di Brambilla affrontano il Rimini in una sfida che vale molto. La seconda squadra bianconera, infatti, non vince da due giornate e ha bisogno di una reazione immediata per ritrovare fiducia, continuità e il sorriso. Contro un avversario ostico e in cerca di punti salvezza, servirà una prestazione concreta per rimettere in carreggiata il cammino in campionato.
Dove vedere Rimini-Juve Next Gen
La sfida tra Rimini e Juventus Next Gen, valida per la 10ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio di inizio è atteso per le ore 14.30, qui su Tuttosport il liveblog della sfida, con tutti gli aggiornamenti in diretta.
Rimini-Juve Next Gen, le probabili formazioni
RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli, Longobardi; Moray, Leoncini, De Vitis, Piccoli, Falasco; Capac, D’Agostini. All. D’Alesio.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Brugarello, F. Scaglia, Turicchia; Turco, Owusu, Faticanti, Cudrig, Puczka; Deme, Guerra. All. Brambilla.
Le dichiarazioni di Brambilla
"Abbiamo avuto la possibilità di staccare un po' mentalmente in questi giorni, ma sicuramente non dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'allenamento, perchè abbiamo lavorato sul campo. Come già accaduto un mese fa, poi, chi ha giocato meno ha avuto la possibilità di giocare un'altra partita della Premier League International Cup, per mettere minuti nelle gambe. Chi, invece, è rimasto qui a Vinovo si è allenato bene. In questi giorni, poi, con il rientro di chi è stato impegnato in Nazionale e in questo torneo in Inghilterra ci siamo focalizzati sulla prossima partita che ci attende" - ha spiegato Brambilla ai canali ufficiali del club. Poi ha aggiunto: "In queste settimane abbiamo avuto più tempo per analizzare le due partite e abbiamo messo in risalto le situazioni che avremmo potuto gestire meglio. Sono state due sconfitte che con un po' di attenzione in più sicuramente avremmo potuto evitare, perché abbiamo fatto prestazioni buone. Ora ad attenderci c'è un un ciclo di partite intenso, saranno cinque – compresa quella di Coppa Italia – in due settimane. Proprio la prima, con il Rimini, dobbiamo farla bene".
Sul Rimini: "Sappiamo che la partita di domani dovremo affrontarla al meglio, soprattutto dal punto di vista mentale, dell'approccio e dell'atteggiamento, perché troveremo una squadra che sta scontando una penalizzazione importante in classifica, ma è una squadra che in campo sta giocando bene, si è compattata ed è una squadra che, senza la penalizzazione, avrebbe un solo punto in meno di noi. Diventa fondamentale, dunque, per noi fare una partita di livello alto".
