La Juve Next Gen torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (dopo aver battuto il Novara ad agosto), impegnata in trasferta contro il Renate. La gara è unica, di conseguenza in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a decretare la squadra che proseguirà il suo cammino nel torneo. Un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a reagire dopo un periodo difficile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e il recente ko di misura contro il Pontedera. La sfida avrà un sapore particolare anche in panchina: al posto di Brambilla, chiamato temporaneamente a guidare la prima squadra dopo l’esonero di Tudor, ci sarà Sacchini, da anni ormai nell'organigramma dei tecnici del settore giovanile bianconero. Sarà affiancato da Francesco Spanò.