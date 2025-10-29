La Juve Next Gen torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (dopo aver battuto il Novara ad agosto), impegnata in trasferta contro il Renate. La gara è unica, di conseguenza in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a decretare la squadra che proseguirà il suo cammino nel torneo. Un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a reagire dopo un periodo difficile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e il recente ko di misura contro il Pontedera. La sfida avrà un sapore particolare anche in panchina: al posto di Brambilla, chiamato temporaneamente a guidare la prima squadra dopo l’esonero di Tudor, ci sarà Sacchini, da anni ormai nell'organigramma dei tecnici del settore giovanile bianconero. Sarà affiancato da Francesco Spanò.
Renate-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen affronterà il Renate nella giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 15:00 in trasferta, per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, entrambe scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta qui sul sito Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Renate-Juve Next Gen
Renate: Nobile, Spedalieri, Auriletto, Gardoni; Mastromonaco, Cali, Esposito, Delcarro, Riviera; Anelli, Karlsson. All. Foschi
Juve Next Gen: Mangiapoco, Turicchia, Scaglia, Gil Puche; Turco, Ngana, Faticanti, Puczka; Crapisto, Anghelé; Deme. All. Sacchini
