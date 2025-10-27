Tudor out, la frattura a Madrid. Ecco chi è in pole per la panchina Juve, intanto tocca a Brambilla

TORINO - Tutto è precipitato nella notte. Comolli ha deciso di esonerare Tudor nel viaggio di ritorno da Roma e si è preso la mattina per confrontarsi con la proprietà, definire i dettagli tecnici e comunicare a Tudor l'esonero. Non ci sono stati confronti tra l'allenatore e l'amministratore delegato, che ha preso la decisione alla fine di Lazio-Juve , ma la stava maturando dal tardo pomeriggio di martedì, quando era sobbalzato durante la conferenza stampa di Tudor prima della partita contro il Real Madrid .

La frattura sul mercato

Già i ragionamenti di Tudor sulla gestione del mercato, esternati prima di Como-Juve coinvolgendo pure l'irritato Fabregas, non erano piaciuti. Lo sbracamento nella sala stampa del Bernabeu aveva convinto Comolli che il rapporto era giunto al termine. L'idea era quella di provare ad arrivare alla pausa di novembre, ma la prestazione confusa di Roma hanno spinto il dirigente francese a una decisione più repentina. Si è reso conto, Comolli, che la squadra percepiva l'esonero imminente e che questo avrebbe potuto condizionare i risultati di partite molto importanti come le prossime tre di campionato (Udinese, Cremonese e Torino che pesano per la classifica) e, soprattutto, quella contro lo Sporting in Champions: mettere a rischio l'accesso agli ottavi (probabilmente attraverso i playoff) sarebbe troppo grave per la Juve.

Spalletti in pole

E così la squadra è stata affidata a Brambilla, apprezzatissimo allenatore della Next Gen, che andrà in panchina dopodomani nella gara interna contro l'Udinese. Nel frattempo verrà trovato l'allenatore. Il nome più caldo in queste ore è Luciano Spalletti, che non sarebbe dunque un traghettatore, ma un tecnico a cui verrebbe affidata la Juventus anche nelle prossime due stagioni. Sono in corso dei contatti e, più tardi o domani mattina, si saprà qualcosa di più preciso. Restano sullo sfondo i nomi di Mancini e Palladino, anche se su quest'ultimo nome stanno circolando voci su un possibile contatto.

