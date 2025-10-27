Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto

La Juventus ha esonerato Igor Tudor dopo l’ennesimo passo falso contro la Lazio che ha sancito la peggior crisi bianconera degli ultimi quindici anni. L’allenatore croato paga una striscia di otto partite consecutive senza successi , un crollo iniziato subito dopo quella che, paradossalmente, resta l’ultima vittoria: il 4-3 nel derby d’Italia contro l’Inter. Da quel trionfo di metà settembre, che sembrava poter segnare la rinascita della squadra, la Vecchia Signora si è smarrita. Prestazioni opache e gioco confuso, hanno accompagnato un declino che ha finito per superare persino il record negativo del 2009 sotto la gestione Ranieri.

Tudor esonerato, la soluzione contro l'Udinese

La sconfitta contro la Lazio è costata cara a Igor Tudor, che è stato sollevato dall'incarico dalla Juventus. I numeri preoccupanti della Vecchia Signora hanno portato Comolli e la dirigenza ha optare per questa scelta, con un altro cambio in panchina dopo quello di Motta nella passata stagione. I bianconeri non vincono da otto giornate tra Serie A e Champions e non vanno in gol da quattro match, eguagliando il recordo negativo di Maifredi del 1991. E per cercare di invertire la tendenza ora dai piani alti arriverà una nuova guida tecnica. Contro l'Udinese, in attesa del nuovo tecnico, andrà Brambilla in panchina. Poi partirà il casting per decidere chi guiderà la squadra nei prossimi mesi.