L'era Tudor alla Juve: da Spalato per la Champions, lo sfogo post Venezia e il finale amarissimo

I risultati deludenti dell'ultimo mese hanno incrinato i rapporti drasticamente, nonostante Igor Tudor avesse già fatto capire quello che era il suo pensiero a fine stagione scorsa, quando riuscì a centrare la qualificazione in Champions per il rotto della cuffia con una vittoria thrilling a Venezia e ancor prima di prendere parte al Mondiale per Club: "Si risolverà tutto prima del Mondiale per Club, mi sembra giusto così, che uno prima che vada là sappia qual è il suo futuro o non ha senso. Andare al Mondiale senza conoscere il mio futuro non sarebbe giusto per me ma soprattutto per il club ". Parlava così al termine della gara, parole che ad oggi hanno senso nella misura in cui il suo rinnovo non sembrava essere stata la prima scelta del club.

Juve-Tudor, è finita. Il comunicato ufficiale

Ora però tutto si è rotto e la terza sconfitta consecutiva ha sancito la fine del suo ciclo sulla panchina della Vecchia Signora. La decisione è arrivata nella mattinata di oggi: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci.La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese.Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale". Dunque, al suo posto ci sarà Massimo Brambilla, almeno per il momento.

