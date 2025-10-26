Lazio-Juventus 1-0: senza Yildiz Tudor non sa accendere la squadra e il VAR resta spento

Pestone a Conceicao, Il Var Meravigliao. Thuram unico pericoloso

All'ora di gioco l'episodio che può comunque cambiare il corso della partita: azione insistita della Juve che passa per tutto l'attacco, la palla arriva a Conceicao che va giù con l'arbitro che fa subito segno che non è nulla. Il replay però mostra clamorosamente il pestone in ritardo di Gila al portoghese, fallo netto. Ma il VAR ancora una volta quando gioca la Juventus segue strade che la ragione non conosce, Meraviglia l'addetto di turno per il quale l'evidente intervento irregolare è tutto a posto. Ma si prosegue, manca mezz'ora, altro giallo a Kelly e Dia prova a sorprendere Perin sul primo palo. Dentro Kostic e Thuram per David e Koopmeiners, Vecino per Basic, è un assalto all'area biancoceleste, Thuram di testa a botta sicura trova un grande Provedel a salvare il risultato. Openda ultima mossa a 15' scarsi dalla fine ma è Pedro il più pericoloso, con Perin gelato a veder uscire il sinistro sul suo palo. Il resto è garbage time, di nervi, di disperazione, di palle buttate senza schemi, senza regole, un caos dal quale non esce fuori nulla di buono. E sono quattro partite senza segnare e otto gare senza vincere.