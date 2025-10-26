Conceicao, pestone clamoroso di Gila in area: rigore solare, per arbitro e VAR è tutto a posto

Partita accesa quella tra Lazio e Juve, soprattutto nel secondo tempo. Tantissimi duelli e situazioni che, l'arbitro Colombo, ha faticato a tenere in mano nella sfida dell'Olimpico. Su tutti un episodio alquanto clamoroso e successo nell'area di rigore biancoceleste. Un contatto netto tra Gila e Conceicao ha infatti scatenato proteste vibranti da parte dei giocatori bianconeri. L’episodio, nonostante le immagini sembrassero evidenti, non è stato rivisto al Var, alimentando ulteriori polemiche.
Gila-Conceicao: cos'è successo
L’azione incriminata nasce da un’iniziativa offensiva della Juventus: David riceve palla e appoggia corto per Conceicao. Nel momento del controllo, però, il giovane portoghese viene travolto da Gila, che interviene in maniera irruenta pestandogli chiaramente il piede destro. Conceicao cade a terra dolorante, mentre il gioco prosegue tra le proteste dei compagni. Quando l’azione si interrompe, ci si aspetta l’intervento del Var, ma sorprendentemente non arriva alcuna revisione. Né l’arbitro Colombo viene richiamato al monitor, né la sala Var sembra voler approfondire il contatto. Il replay, invece, mostra un chiaro fallo da rigore, con il difensore della Lazio che colpisce l’avversario senza toccare il pallone. La decisione di lasciar correre lascia perplessi i bianconeri e apre la strada a un post-partita infuocato, destinato a far discutere a lungo.
La perplessità di Marchisio
Il commento di Claudio Marchisio è arrivato puntuale sui social. Infatti, l'ex centrocampista bianconero, in occasione del rigore non dato alla Juventus, ha postato nelle sue stories su Instagram un messaggio abbastanza chiaro sull'episodio: "Il VAR è spento?". Un messaggio chiaro ed eloquente sul contatto tra Gila e Conceicao nell'area di rigore dei biancocelesti con Colombo e Meraviglia che non sono intervenuti per rivedere l'episodio.
