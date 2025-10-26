Obiettivo tornare alla vittoria. La Juve scende in campo all'Olimpico contro la Lazio cercando un successo che manca dal 13 settembre, dalla vittoria all'Allianz Stadium contro l'Inter. Da lì in poi 7 gare giocate tra Serie A e Champions League, collezionando 5 pareggi consecutivi e poi 2 sconfitte nelle ultime 2 (contro Como e Real Madrid). Nella conferenza stampa della vigilia Igor Tudor ha dichiarato di avere zero paura dell'esonero in questo momento , focalizzando ogni tipo di pensiero ed energia al campo. Periodo non semplice neppure per la Lazio: i biancocelesti vengono da 5 gare in cui sono riusciti a vincere soltanto una volta, contro il Genoa. L'ex Maurizio Sarri (che alla vigilia ha parlato della sua breve parentesi bianconera ) proverà dunque a mettere lo sgambetto al suo passato.

20:07

Cambiaso e Guendouzi prima di Lazio-Juve

Queste le dichiarazioni dell'esterno bianconero: "Dobbiamo alzare tutti il livello, il mister ci ha fatto questo discorso in settimana. Che Lazio mi aspetto? Le squadre di Sarri giocano sempre molto bene e ci aspettiamo una gara agguerrita". Poi ha parlato anche Guendouzi: “Abbiamo cambiato il modo di giocare, ma se facciamo come nel primo tempo contro l’Atalanta possiamo fare qualcosa di bello”.

20:03

Juve, jolly Conceicao

Tudor lo aveva anticipato in conferenza stampa. Come risolvere il problema dei gol (0 in tre partite)? Con un giocatore offensivo in più. E il suo jolly è Conceicao, che partirà largo nel 3-5-2 con compiti d'attacco in fase di costruzione con il modulo che potrebbe diventare molto ibrido in base ai posizionamenti dei calciatori.

19:50

Lazio, la formazione ufficiale

Questi gli undici titolari scelti da Sarri:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri. A disposizione:

19:48

Juve, la formazione ufficiale

Questi gli undici scelti da Tudor:

Juventus (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic. Allenatore: Tudor. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Pedro Felipe.

19:37

Il pronostico di Lazio-Juve

Tre punti per ripartire. Lazio e Juventus si sfidano con l’obiettivo di conquistare l’intera posta. I biancocelesti hanno alle spalle due pareggi contro Torino e Atalanta, i bianconeri tra campionato e Champions sono a secco di successi dal 13 settembre: 4-3 all’Inter. Ma cosa dicono i bookmaker? Qui i pronostici.

19:27

"David è un attaccante forte"

"Lo dico ora che non sta attraversando un grande periodo: David è un attaccante forte. Personalmente mi piace e la Juve farebbe bene ad aspettarlo. Gli va data fiducia, anche se ormai le big hanno poca pazienza" - ha spiegato l'ex bianconero Oscar Damiani, ora procuratore, in un'intervista concessa a Tuttosport.

19:13

Juve-Lazio e l'antipasto Primavera

L'antipasto di Juventus-Lazio si è aperto con la sfida tra le due squadre in Primavera 1, ma a campi invertiti. I giovani, allenati da Padoin, sono riusciti ad imporsi di misura allo Juventus Training Center, ritrovando un successo che mancava dal 26 settembre. Protagonista Finocchiaro, autore di una splendida rete che vale la vittoria.

19:00

Sarri e la Juve: "Pochi ricordi"

"Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid. Ci vorrà umiltà". Così Maurizio Sarri ha presentato la gara contro la Juve in conferenza stampa. Una sfida da ex per il tecnico biancoceleste, che però ha un po' snobbato i bianconeri: "Non ho tanti ricordi, ho vinto lo scudetto con una squadra a fine ciclo.

18:50

Tudor e la fiducia Juve

Dopo la sconfitta in campionato a Como ed in Champions League a Madrid contro il Real la Juventus vuole ripartire. Tudor in conferenza stampa ha ribadito la fiducia che sente dalla società: "Paura dell'esonero? Zero". Poi ha fatto chiarezza sulla condizione della squadra e in particolare di Yildiz e Zhegrova. QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE.

18:45

Juve, le mosse contro la Lazio

Contro i biancocelesti, Tudor potrebbe mandare in campo un undici diverso, ma con qualche conferma tattica dall'ultima sfida contro il Real Madrid in Champions, come il centrocampo a tre. Possibile riposo per Yildiz, con doppia punta avanti e una posizione ibrida di Conceicao. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE.

Stadio Olimpico - Roma