“David va aspettato. Bouaddi alla Juve? Fisicamente straripante. Fiducia in Comolli”

In Francia hanno già incoronato Bouaddi come il nuovo Rabiot: come valuta questo accostamento? «La base di Bouaddi è molto buona, però tatticamente deve ancora crescere; perché in Ligue1 questo aspetto viene maggiormente trascurato rispetto a quanto avviene in Italia. Ovviamente Rabiot è un pezzo unico nel suo genere per come abbina la forza fisica a un’ottima tecnica di base, congiunta alla visione di gioco. Bouaddi, però, ha solo 18 anni e può fare un percorso importante».

In cosa si somigliano il gioiellino del Lille e campione milanista e in cosa invece sono differenti? «Bouaddi fisicamente ha doti straripanti e lo vedo più aggressivo di Rabiot in fase di non possesso; mentre deve crescere nella gestione dei momenti della gara durante i quali Rabiot spesso si carica la squadra sulle spalle. Col tempo e l’esperienza potrà imparare a farlo».

"Comolli sa il fatto suo"

In vista di gennaio i tifosi juventini invocano rinforzi per fare il salto di qualità e lottare per il vertice. Che suggerimento di mercato darebbe alla dirigenza bianconera? «I dirigenti della Juve li conosco bene: non hanno bisogno dei miei consigli. Sono molto bravi e capaci: va soltanto dato tempo loro di lavorare. Comolli sa il fatto suo: l’ha dimostrato sia in Francia sia in altri Paesi. Ho fiducia in lui».

Infine da grande conoscitore delle dinamiche di mercato come pensa si concluderà la telenovela Yildiz-Juve per il rinnovo? «Leggo e vedo che ci stanno lavorando. Anche se è ancora giovane, Yildiz è già diventato un giocatore importante del nostro campionato e fondamentale per la squadra bianconera. Penso che alla fine troveranno un punto d’intesa soddisfacente per tutti per andare avanti insieme».

