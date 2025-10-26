L'antipasto di Juventus-Lazio si apre con la sfida tra le due squadre in Primavera 1, ma a campi invertiti. I giovani, allenati da Padoin, giocheranno a Vinovo la nona giornata di campionato. Una sfida importante per dare continuità agli ultimi risultati: una vittoria (con l'Inter) e due pareggi (Verona e l'ultimo con il Monza), prima del ko in Youth League a Madrid contro il Real. La classifica in questo momento è corta e le due squadre sono divise da appena un punto: un successo vorrebbe dire allontanarsi dalla zona playout e accorciare, invece, sui playoff.
Juve-Lazio Primavera, la diretta
13' - PERICOLOSA LA JUVE! Bassino di testa svetta più alto di tutti, ma la conclusione è alta sopra la traversa.
9' - Occasione Juve! Ottima azione di Elimoghale sulla sinistra, il classe 2009 crossa al centro ma nessuno dei compagni riesce ad arrivare sul pallone.
4' - Possesso palla per la Juve in questo avvio di gara.
1' - Iniziato il match a Vinovo.
Juve-Lazio, orario e dove vedere la Primavera
La gara tra Juventus e Lazio, valida per la nona giornata del campionato Primavera 1, andrà in scena a Vinovo alle ore 11 di domenica 26 ottobre. La gara sarà tramessa in diretta tv su Sportitalia (Canale 60) oppure in streaming sull'app dedicata scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali di Juve-Lazio Primavera
Juventus (4-3-2-1): Radu; Bamballi, Verde, Bassino, Grelaud; Mazur, Tiozzo, Keutgen; Elimoghale, Merola; Lopez Comellas. A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Finocchiaro, Durmisi, Contarini, Vallana, Djahl, Bellino, Borasio, Repciuc. All. Padoin
Lazio (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Munoz, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Sulejmani, Gelli. A disp.: Pannozzo, Calvani, Santagostino, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Curzi. All. Punzi
Arbitro: sig. Pizzi di Bergamo
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE