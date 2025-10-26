L'antipasto di Juventus-Lazio si apre con la sfida tra le due squadre in Primavera 1, ma a campi invertiti. I giovani, allenati da Padoin, giocheranno a Vinovo la nona giornata di campionato. Una sfida importante per dare continuità agli ultimi risultati: una vittoria (con l'Inter) e due pareggi (Verona e l'ultimo con il Monza), prima del ko in Youth League a Madrid contro il Real. La classifica in questo momento è corta e le due squadre sono divise da appena un punto: un successo vorrebbe dire allontanarsi dalla zona playout e accorciare, invece, sui playoff.