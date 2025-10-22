Diretta Juve Next Gen-Campobasso e Primavera contro il Real Madrid: risultati in tempo reale e formazioni

La Juve Next Gen torna in campo per recuperare la sfida della nona giornata contro il Campobasso , non giocata per la sosta delle nazionali e i tanti convocati dei bianconeri. La formazione allenata da Brambilla ci arriva dopo il successo nel weekend sul campo del Rimini : tre punti importanti per ripartire dopo due pesanti ko e portarsi in zona playoff. Gara in trasferta per la Primavera di Padoin che vola a Madrid per affrontare il Real per la terza giornata della League Phase della Youth League . L'U20 è chiamata al riscatto dopo due ko nelle prime due uscite in Europa e in casa dei blancos non sarà semplice.

12:58

Deme: “Tifo Juve da sempre. Serve una prova di maturità”

Deme, attaccante della Juve decisivo nella gara contro il Rimini, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara contro il Campobasso: “Domenica a Rimini è stato importante vincere perché venivamo da due sconfitte, serviva una reazione. Contro il Campobasso abbiamo una prova di maturità perché conquistando i tre punti potremmo trovarci in un’ottima posizione di classifica”.

Sull'arrivo in bianconero: “Prima di arrivare alla Juventus ho dovuto fare un passo indietro di categoria, avevo bisogno di trovare maggiore minutaggio perché non stavo giocando tanto. Inizialmente non ho vissuto bene quel momento, poi ho capito che mi sarebbe servito e mi sono messo a lavorare duramente. Quando mi ha chiamato la Juve ero ovviamente molto felice, carico e con tanta voglia di dimostrare le mie abilità. Sono sempre stato un tifoso bianconero, cosi come tutta la mia famiglia”.

Su Brambilla: “Il mister è stato fondamentale. Sin da subito non mi ha dato alcuna pressione, mi ha fatto lavorare serenamente e questo mi ha aiutato tanto. Purtroppo pochi giorni dopo il mio arrivo a gennaio ho avuto un infortunio che ha rallentato un po’ il mio inserimento in squadra lo scorso anno. In questa nuova stagione mi ha dato e mi sta dando molta fiducia, mi sento più consapevole di quello che posso fare per sfruttare questa grande occasione che ho”.

12:45

Juve Primavera, i convocati di Padoin

Terzo appuntamento nella fase a gironi della UEFA Youth League per la Juventus Primavera, attesa da una sfida impegnativa in casa del Real Madrid. La squadra bianconera, guidata da Simone Padoin, cerca punti preziosi per continuare il percorso europeo contro una delle formazioni più temute del torneo. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Spagna, puntando su un mix di talento e determinazione per affrontare al meglio la formazione madrilena.

I convocati: 2 Bamballi, 3 Rizzo, 5 Boufandar, 6 Milia, 9 Lopez, 10 Finocchiaro, 13 Verde, 14 Durmisi, 16 Contarini, 21 Merola, 22 Bellino, 23 Bassino, 24 Mazur, 26 Grelaud, 27 Elimoghale, 28 Tiozzo, 35 Nava, 37 Huli, 38 Sosna, 40 Radu.

12:31

Juve Next Gen, i convocati per il Campobasso

Alle ore 14:30, la Juventus Next Gen scenderà in campo allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria per affrontare il Campobasso, nel recupero della 9ª giornata del Girone B di Serie C. La formazione allenata da Massimo Brambilla è pronta a dare battaglia tra le mura amiche contro la squadra molisana, in un match importante per la classifica. Per l'occasione, l’allenatore bianconero ha diramato l’elenco dei convocati a disposizione per questa sfida. Sarà un’occasione utile per mettere in mostra il talento dei giovani e consolidare il percorso di crescita della seconda squadra juventina.

I convocati: 1 Scaglia S., 3 Gil Puche. 6 Ngana, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 15 Savio, 16 Faticanti, 18 Brugarello, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 25 Makiobo, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 34 Turco, 40 Rouhi, 90 Okoro.

Stadio Giuseppe Moccagatta (Alessandria)