Juve Next Gen, rinviata la sfida col Gubbio: il motivo e quando si gioca

Juve Next Gen, rinviata la sfida col Gubbio

In concomitanza con la sosta, visti i diversi calciatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali, la sfida è stata posticipata. Il match contro il Gubbio, valido per il quattordicesimo turno di campionato del girone B di Serie C, si svolgerà dunque 10 giorni dopo rispetto a quanto inizialmente preventivato. La squadra di Massimo Brambilla è reduce dalla vittoria contro il Forlì, con i bianconeri che hanno interrotto così la serie negativa dopo le due sconfitte con Pontedera e Vis Pesaro.

Così si era espresso il tecnico bianconero dopo la vittoria della scorsa domenica: "Una grande iniezione di fiducia per i ragazzi, sono tre punti importanti contro una squadra che sta bene, era quarta in classifica gioca bene. Abbiamo concesso poco e siamo stati bravi a sfruttare l’occasione che ci ha capitata per trovare la rete. Questa vittoria deve servire per darci sicurezze e fiducia oltre che per la classifica. Siamo passati dalle prime 6/7 giornate in cui avevamo il secondo miglior attacco e poi abbiamo avuto questo periodo in cui la palla faticava a entrare. Sono momenti, a volte basta poco per una scintilla. Bisogna lavorarci".

