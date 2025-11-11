Juve Next Gen, rinviata la sfida col Gubbio: il motivo e quando si gioca

La Juve Next Gen non giocherà nel prossimo weekend di campionato. Rinviata, infatti, la sfida in casa del Gubbio che era inizialmente programmata per domenica 16 novembre alle ore 17.30. La sfida del Pietro Barbetti si disputerà invece mercoledì 26 novembre con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. Ma quale la motivazione alla base della decisione da parte della Lega Pro?
Juve Next Gen, rinviata la sfida col Gubbio
In concomitanza con la sosta, visti i diversi calciatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali, la sfida è stata posticipata. Il match contro il Gubbio, valido per il quattordicesimo turno di campionato del girone B di Serie C, si svolgerà dunque 10 giorni dopo rispetto a quanto inizialmente preventivato. La squadra di Massimo Brambilla è reduce dalla vittoria contro il Forlì, con i bianconeri che hanno interrotto così la serie negativa dopo le due sconfitte con Pontedera e Vis Pesaro.
Così si era espresso il tecnico bianconero dopo la vittoria della scorsa domenica: "Una grande iniezione di fiducia per i ragazzi, sono tre punti importanti contro una squadra che sta bene, era quarta in classifica gioca bene. Abbiamo concesso poco e siamo stati bravi a sfruttare l’occasione che ci ha capitata per trovare la rete. Questa vittoria deve servire per darci sicurezze e fiducia oltre che per la classifica. Siamo passati dalle prime 6/7 giornate in cui avevamo il secondo miglior attacco e poi abbiamo avuto questo periodo in cui la palla faticava a entrare. Sono momenti, a volte basta poco per una scintilla. Bisogna lavorarci".
