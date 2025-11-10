Tuttosport.com
Convocati Juve in nazionale, Mondiali e amichevoli: con chi non può lavorare Spalletti e non solo

L'elenco completo dei bianconeri che saranno impegnati durante la sosta prima di tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina
2 min
La Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali, ma per tanti giocatori bianconeri non ci sarà tempo per riposare. Sono infatti molti i giocatori della Juve che saranno impegnati in giro per il mondo, da Openda e David per la Prima Squadra fino a Faticanti della Next Gen.

Juventus, i convocati della Prima Squadra

Tra i giocatori allenati da Luciano Spalletti sono 10 i giocatori convocati in nazionale: Openda (Belgio), David (Canada), Cambiaso e Locatelli (Italia), Zhegrova (Kosovo), Adzic (Montenegro), Conceicao (Portogallo), Kostic e Vlahovic (Serbia) e Yildiz (Turchia). I primi a scendere in campo saranno Vlahovic, Kostic, Conceicao, Locatelli e Cambiaso, impegnati giovedì 13 novembre in Inghilterra-Serbia, Irlanda-Portogallo e Moldova-Italia. Gli ultimi impegni saranno invece martedì 18 novembre, quattro giorni prima della sfida contro la Fiorentina, quando Zhegrova, Yildiz, Openda e David giocheranno in Kosovo-Svizzera, Spagna-Turchia, Belgio-Liechtenstein e Canada-Venezuela.

I convocati di Next Gen e Primavera

Sono tanti i convocati anche tra le giovanili bianconere. In particolare la Next Gen perderà 4 giocatori: Faticanti (Italia Under 21), Puczka (Austria Under 21), Deme e Pagnucco (Italia Under 20). Ben 10, invece, i convocati della formazione Under 20: Verde (Italia Under 19), Huli e Durmisi (Albania Under 19), Keutgen (Belgio Under 19), Sosna (Repubblica Ceca Under 19), Lopez (Spagna Under 19), Elimoghale, Borasio e Nava (Italia Under 18) e Gielen (Belgio Under 18).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

