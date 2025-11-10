Chiesa out dall'Italia, Gattuso spiega: "Scelta sua. Altrimenti... Locatelli? Lo vedo così"

L’Italia si giocherà le ultime chance di provare a strappare il primo posto alla Norvegia nei prossimi due match, ma servirà un miracolo, ossia la mancata vittoria degli scandinavi contro l'Estonia, vista la differenza reti notevole tra la nazionale di Haaland e gli azzurri. Gattuso ha la testa proiettata anche al playoff, ma in conferenza ha ribadito che non vorrà cali di tensione giovedì a Chisinau contro la Moldavia e domenica a Milano contro la Norvegia .Il ct ha messo subito le cose in chiaro: serve massimo impegno, concentrazione e continuità per proseguire il lavoro iniziato a settembre. Niente alibi, nessun eccesso di calcoli, solo l’obiettivo di continuare a fare bene dopo le quattro vittorie consecutive firmate da Ringhio.

La conferenza di Gattuso e la richiesta di Chiesa

"Non sarà una scampagnata, voglio vedere il massimo impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che hanno avuto poco spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia" - ha spiegato il ct Gattuso in vista della sfida contro la Moldavia. Sulla mancata convocazione di Zaniolo: "Bisogna essere onesti, gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti ma le scelte vengono fatte con un criterio. Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse e guardiamo tutti". Sui prossimi 4 mesi senza match: "Andrò a vedere la Supercoppa e seguirò tante altre gare. Ci prepariamo così, girando e continuando a vedere partite. Chiesa? Parlo spesso con lui, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Altro non posso dire, ma questa è la verità. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta... ".

Il raduno pre playoff e la diffida di Tonali

Sulla possibilità di organizzare un raduno: "Non si potrà anticipare il calendario. In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma con la Federazione e non c'è lo spazio. Forse a febbraio, uno o due giorni, ma i calendari sono pieni. Starà a noi essere bravi e trovare il modo di incontrare i ragazzi in Italia e all'estero. Penso sia molto, molto difficile intervenire in qualche modo sul calendario". Sulla possibilità di vedere più moduli: "Sì, non lo facciamo per scaramanzia ma per le squadre che affrontiamo. Quando una squadra riesce a fare più di un modulo è tanta roba. E vedendo i due avversari ci saranno altrettanti moduli diversi". Poi Gattuso ha parlato della gestione delle diffide: "Barella è con noi e salterà la prima per squalifica. Tonali sa che non possiamo permetterci di perderlo per l'eventuale semifinale playoff. Vedo difficile che possa giocare contro la Norvegia. Se sto cercando un regista? Locatelli per me è un regista, Ricci idem".