Juventus Next Gen-Perugia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen arriva con grande fiducia all'impegno di campionato contro il Perugia. Se è vero che l'ultima prestazione nel recupero contro il Gubbio non è stata entusiasmante, è anche vero che il pareggio arrivato al 90' (e in inferiorità numerica) con la perla su calcio di punizione di Faticanti ha lasciato grande carica tra i bianconeri. Un concetto espresso anche da mister Massimo Brambilla nell'immediato post gara: "Abbiamo fatto una partita di cuore, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano e nel finale siamo stati premiati". Intanto è ufficiale l'esclusione del Rimini dal girone B di Serie C, che stravolge la classifica venendo meno tutti i risultati ottenuti contro i biancorossi: la Next Gen, che aveva giocato e vinto contro di loro lo scorso ottobre, perde dunque 3 punti scendendo da 18 a 15. Nell'impegno contro gli umbri non ci sarà Pedro Felipe, espulso nell'ultimo match.
Juve Next Gen-Perugia, dove vedere la partita
La sfida tra Juve Next Gen e Perugia, in programma al Moccagatta domenica 30 novembre a partire dalle 12.30, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.
Le probabili formazioni
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia S.; Turicchia, B. Martinez, Gil; Perotti, Faticanti, Mazur, Pagnucco; Guerra, Deme; Okoro
Allenatore: Brambilla
PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tuozzolo; Tumbarello, Bartolomei, Megalitis; Manzari; Montevago, Matos
Allenatore: Tedesco
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE