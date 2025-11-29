Juventus Next Gen-Perugia: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juve Next Gen arriva con grande fiducia all'impegno di campionato contro il Perugia. Se è vero che l'ultima prestazione nel recupero contro il Gubbio non è stata entusiasmante, è anche vero che il pareggio arrivato al 90' (e in inferiorità numerica) con la perla su calcio di punizione di Faticanti ha lasciato grande carica tra i bianconeri. Un concetto espresso anche da mister Massimo Brambilla nell'immediato post gara: "Abbiamo fatto una partita di cuore, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevano e nel finale siamo stati premiati". Intanto è ufficiale l'esclusione del Rimini dal girone B di Serie C, che stravolge la classifica venendo meno tutti i risultati ottenuti contro i biancorossi: la Next Gen, che aveva giocato e vinto contro di loro lo scorso ottobre, perde dunque 3 punti scendendo da 18 a 15. Nell'impegno contro gli umbri non ci sarà Pedro Felipe, espulso nell'ultimo match.