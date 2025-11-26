Diretta Juve, Next Gen a Gubbio: risultato in tempo reale e formazioni. Brambilla in Umbria per il riscatto

La classifica resta estremamente compressa, con molte squadre racchiuse in pochi punti. Nonostante un rendimento altalenante, la Juventus Next Gen continua a intravedere la zona playoff, distante appena tre lunghezze. Dal 4º al 14º posto - posizione occupata attualmente dai bianconeri - ci sono ben undici squadre separate da soltanto sette punti. Il recupero della 14ª giornata, oggi alle 15 sul campo del Gubbio, può rappresentare un’occasione preziosa per la squadra di Massimo Brambilla, chiamata a cercare un salto significativo in classifica. Dopo il ko di misura sul campo della Ternana, il gruppo è rimasto in Umbria per evitare ulteriori spostamenti e preparare al meglio la sfida. Di fronte ci sarà un Gubbio che, almeno sulla carta, non vive un momento brillante: la formazione di Di Carlo non centra i tre punti dal 25 ottobre, dal 3-0 esterno contro il Carpi. Sono 19 i punti raccolti finora dagli umbri, due in più della Juventus Next Gen, che non festeggia una vittoria dal successo per 1-0 sul Forlì dello scorso 9 novembre.
13:27
Brambilla: "Nel percorso di crescita è normale che..."
Dopo la sconfitta con la Ternana, Massimo Brambilla si era così espresso ai canali ufficiali del club: "Il risultato è giusto perché la Ternana ha creato più di noi: abbiamo sofferto tanto l’approccio alla sfida, i primi venti minuti, ci hanno aggredito alti e siamo andati un po’ in difficoltà. Poi abbiamo interpretato meglio la sfida, sofferto poco sul finire del primo tempo e inizio ripresa: è un peccato perché abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Una volta andati sotto abbiamo provato a dare una scossa con i cambi, ma non siamo riusciti a renderci molto pericolosi. Non avevamo preparato la sfida in questo modo, ma con loro che ci pressavano così alti è stato necessario abbassarci: quando non riesci a essere pericoloso davanti, devi difenderti bene. Il rammarico è che non abbiamo subito gol in un momento di difficoltà, fossimo riusciti a evitarlo sarebbe potuta andare in maniera diversa. Volevamo provare a essere più offensivi, ma non ci siamo riusciti: i ragazzi quando trovano squadre così mature alle volte perdono lucidità, è normale nel nostro percorso di crescita"
13:15
I convocati bianconeri
Questi i calciatori della Juve Next Gen a disposizione di mister Brambilla:
1 Scaglia S., 3 Gil Puche, 4 Pedro Felipe, 6 Ngana, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 13 Bassino, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 18 Brugarello, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 30 Mazur, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 41 Cudrig, 90 Okoro.
13:05
Voglia di riscatto
La Next Gen proverà a reagire dopo il ko di domenica scorsa contro la Ternana. Una partita, quella del Liberati, decisa da una straordinaria rovesciata di Leonardi: un gol alla CR7 che ha condannato i bianconeri alla sconfitta
13:00
Juve Next Gen, recupero della 14esima giornata
La squadra di Brambilla in campo per recuperare la sfida contro il Gubbio, rinviata a causa degli impegni nazionali di alcuni giocatori bianconeri