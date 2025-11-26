Diretta Juve, Next Gen a Gubbio: risultato in tempo reale e formazioni. Brambilla in Umbria per il riscatto

13:27

Brambilla: "Nel percorso di crescita è normale che..."

Dopo la sconfitta con la Ternana, Massimo Brambilla si era così espresso ai canali ufficiali del club: "Il risultato è giusto perché la Ternana ha creato più di noi: abbiamo sofferto tanto l’approccio alla sfida, i primi venti minuti, ci hanno aggredito alti e siamo andati un po’ in difficoltà. Poi abbiamo interpretato meglio la sfida, sofferto poco sul finire del primo tempo e inizio ripresa: è un peccato perché abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Una volta andati sotto abbiamo provato a dare una scossa con i cambi, ma non siamo riusciti a renderci molto pericolosi. Non avevamo preparato la sfida in questo modo, ma con loro che ci pressavano così alti è stato necessario abbassarci: quando non riesci a essere pericoloso davanti, devi difenderti bene. Il rammarico è che non abbiamo subito gol in un momento di difficoltà, fossimo riusciti a evitarlo sarebbe potuta andare in maniera diversa. Volevamo provare a essere più offensivi, ma non ci siamo riusciti: i ragazzi quando trovano squadre così mature alle volte perdono lucidità, è normale nel nostro percorso di crescita"

13:15

I convocati bianconeri

Questi i calciatori della Juve Next Gen a disposizione di mister Brambilla:

1 Scaglia S., 3 Gil Puche, 4 Pedro Felipe, 6 Ngana, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 13 Bassino, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 18 Brugarello, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 26 Pagnucco, 28 Bruno, 30 Mazur, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 41 Cudrig, 90 Okoro.

13:05

Voglia di riscatto

La Next Gen proverà a reagire dopo il ko di domenica scorsa contro la Ternana. Una partita, quella del Liberati, decisa da una straordinaria rovesciata di Leonardi: un gol alla CR7 che ha condannato i bianconeri alla sconfitta

13:00

Juve Next Gen, recupero della 14esima giornata

La squadra di Brambilla in campo per recuperare la sfida contro il Gubbio, rinviata a causa degli impegni nazionali di alcuni giocatori bianconeri

Stadio Pietro Barbetti (Gubbio)