Juventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

Le parole di Gil Puche

Alla vigilia della partita il difensore della Juve Next Gen Gil Puche è intervenuto ai microfoni del club dove ha parlato del suo ritorno in campo: "Questa stagione è iniziata diversamente per me perché non sono mai stato infortunato così a lungo, quindi è stata anche un'esperienza nuova. Adesso sto bene, sto riprendendo la condizione migliore. Domani abbiamo una sfida importante perché vogliamo proseguire questa striscia di risultati utili. Prima delle ultime tre partite arrivavamo da un periodo difficile, poi siamo riusciti a fare punti e questo, oltre che in classifica, ci ha aiutato anche ad acquisire fiducia e consapevolezza nelle nostre capacità e nel nostro percorso di crescita. Sono un giocatore a cui piace avere la palla tra i piedi, quindi gestire un po’ la partita. Qui in Italia però ti insegnano anche l’importanza di lavorare senza la palla, che per un difensore è la parte più importante del gioco. A maggior ragione in Italia è fondamentale: se non migliori quello fai un po' fatica in campo. E rispetto a quando sono arrivato ormai più di due anni fa penso di essere migliorato tantissimo".