In Svizzera in prestito: Juve, la decisione sul talento della Next Gen

Movimento in uscita per la Juventus Next Gen . I bianconeri, reduci dall'importantissimo successo sull' Ascoli e dal conseguente quindi posto in classifica (a pari merito con il Campobasso), sono attivi in chiave mercato. Stavolta da registrare è una cessione, precisamente quella di Valdes Ngana . Il centrocampista classe 2006, che ha collezionato solo 6 presenze tra campionato e coppa, terminerà la sua stagione in Svizzera, al FC Rapperswil-Jona (squadra che milita nel campionato cadetto elvetico, la Challenge League).

Juve Next Gen, Ngana via in prestito

Ngana si trasferisce a titolo temporaneo fino al giugno 2026, come annunciato dal comunicato diramato dalla Juve sui propri canali ufficiali: "Valdes Ngana chiuderà la stagione 2025/2026 in Svizzera. È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del classe 2006 al FC Rapperswil-Jona, squadra militante nella serie cadetta elvetica. Alla Juventus dall’età di dodici anni, Ngana ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile bianconero fino ad arrivare all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen nel marzo 2025. Sei invece le apparizioni in questa prima parte di stagione disputata tra le fila della seconda squadra. Ora è pronto per affrontare questa nuova avventura in Svizzera. In bocca al lupo, Valdes!". Il centrocampista, al termine del prestito, avrà altri due anni di contratto con i bianconeri: l'accordo che lo lega alla Juve Next Gen è infatti valido fino al 30 giugno 2028.

