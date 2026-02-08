Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torres-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri in campo contro la penultima in classifica ma Brambilla avverte i suoi: "La gara più complicata"
3 min
Torres-Juve Next GenFormazioniSerie C
Torres-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images

La Juventus Next Gen guarda con interesse alla classifica e alla voglia di scoprire nuovi talenti. Il match tra Pineto e Ascoli, scontro diretto in chiave playoff, accende l’attenzione dei bianconeri, impegnati oggi in Sardegna contro la Torres. I rossoblù sono penultimi, ma attraversano un ottimo momento: con Greco in panchina non hanno più perso da otto gare. Brambilla, quinto in graduatoria, avverte dei pericoli: "Forse è la sfida più complicata che potesse capitarci ora, anche per l’ambiente". Il tecnico potrà contare su Licina, arrivato dal Bayern e già convocato, ma non ancora su Oboavwoduo, atteso dopo aver risolto alcune questioni burocratiche. "Arrivano da club importanti e hanno le qualità giuste per fare bene qui", ha sottolineato Brambilla.

Torres-Juve Next Gen: orario e dove vederla

La Juventus Next Gen sarà ospite della Torres in occasione della venticinquesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 8 febbraio 2026 in Sardegna.  La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili grratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com

Le formazioni ufficialli di Torres-Juve Next Gen

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Idda; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro, Sala; Di Stefano, Luciani. A disposizione: Marano, Petriccione, Fabriani, Liviero, Lunghi, Dumani, Bonin, Masala, Zanandrea, Diakite, Giorico, Sorrentino. All. Greco.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, Brugarello, Gil Puche; Pagnucco, Owusu, Faticanti, Puczka; Anghelè; Gunduz, Deme. A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Macca, Mulazzi, Amaradio, Guerra, Van Aarle, Mazur, Martinez, Lecina, Turco, Cerri. All. Brambilla.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Next Gen

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS