La Juventus Next Gen guarda con interesse alla classifica e alla voglia di scoprire nuovi talenti. Il match tra Pineto e Ascoli, scontro diretto in chiave playoff, accende l’attenzione dei bianconeri, impegnati oggi in Sardegna contro la Torres. I rossoblù sono penultimi, ma attraversano un ottimo momento: con Greco in panchina non hanno più perso da otto gare. Brambilla, quinto in graduatoria, avverte dei pericoli: "Forse è la sfida più complicata che potesse capitarci ora, anche per l’ambiente". Il tecnico potrà contare su Licina, arrivato dal Bayern e già convocato, ma non ancora su Oboavwoduo, atteso dopo aver risolto alcune questioni burocratiche. "Arrivano da club importanti e hanno le qualità giuste per fare bene qui", ha sottolineato Brambilla.
Torres-Juve Next Gen: orario e dove vederla
La Juventus Next Gen sarà ospite della Torres in occasione della venticinquesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 8 febbraio 2026 in Sardegna. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili grratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le formazioni ufficialli di Torres-Juve Next Gen
TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Idda; Zecca, Brentan, Mastinu, Zambataro, Sala; Di Stefano, Luciani. A disposizione: Marano, Petriccione, Fabriani, Liviero, Lunghi, Dumani, Bonin, Masala, Zanandrea, Diakite, Giorico, Sorrentino. All. Greco.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, Brugarello, Gil Puche; Pagnucco, Owusu, Faticanti, Puczka; Anghelè; Gunduz, Deme. A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Macca, Mulazzi, Amaradio, Guerra, Van Aarle, Mazur, Martinez, Lecina, Turco, Cerri. All. Brambilla.
