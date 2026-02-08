La Juventus Next Gen guarda con interesse alla classifica e alla voglia di scoprire nuovi talenti. Il match tra Pineto e Ascoli, scontro diretto in chiave playoff, accende l’attenzione dei bianconeri, impegnati oggi in Sardegna contro la Torres. I rossoblù sono penultimi, ma attraversano un ottimo momento: con Greco in panchina non hanno più perso da otto gare. Brambilla, quinto in graduatoria, avverte dei pericoli: "Forse è la sfida più complicata che potesse capitarci ora, anche per l’ambiente". Il tecnico potrà contare su Licina, arrivato dal Bayern e già convocato, ma non ancora su Oboavwoduo, atteso dopo aver risolto alcune questioni burocratiche. "Arrivano da club importanti e hanno le qualità giuste per fare bene qui", ha sottolineato Brambilla.