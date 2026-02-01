Tuttosport.com
Tuttosport.com
Tuttosport.com
Tuttosport.com
Juve Next-Pineto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri, allenati da Brambilla, in campo al Moccagatta per continuare la corsa in zona playoff
3 min
Juve Next Gen-PinetoSerie C
Juve Next-Pineto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images
Chiudere un ciclo per aprirne subito un altro. È nella natura della Juventus Next Gen guardare avanti. La sconfitta sul campo della capolista Arezzo ha interrotto una striscia positiva di otto risultati utili consecutivi: un filotto significativo per una squadra che, prima dello stop in Toscana, non perdeva dal 23 novembre e che nel frattempo è riuscita a salire sul treno playoff. Oggi alle 14.30 si riparte, con l’obiettivo di rimettere subito la prima marcia, nel match di Alessandria contro il Pineto. La ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C mette di fronte i bianconeri alla quarta forza del campionato, formazione solida e in fiducia, imbattuta da sette turni. Brambilla traccia la rotta: "Il Pineto gioca con fiducia, in un modo abbastanza consolidato. Noi dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso e avere una reazione caratteriale". Attesa anche per il ritorno di Leonardo Cerri, pronto a indossare nuovamente la maglia della Juventus. Il centravanti classe 2003, cresciuto nel vivaio bianconero, rientra in anticipo dal prestito al Bari per dare peso all’attacco della Next Gen. Brambilla non ha dubbi: "È un ragazzo che conosciamo bene e lui conosce la nostra realtà. È funzionale a quello che dobbiamo fare in questi mesi e ha grandi motivazioni, sono sicuro che ci darà una grossa mano. È un giocatore che per caratteristiche ci mancava".

Juve Next Gen-Pineto: orario e dove vederla

La Juventus Next Gen torna in campo allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, dove ospiterà il Pineto per la 24ª giornata del Girone B di Serie C. Il match è in programma domenica 1° febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30. La gara tra bianconeri e abruzzesi sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go, sulle app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Pineto

Juve Next Gen: Scaglia S., Brugarello, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Owusu, Faticanti, Puczka, Guerra, Anghelé, Cerri. All. Brambilla

Pineto: Tonti, Postiglione, Frare, Ienco; Gagliardi, Pellegrino, Lombardi, Germinario, Borsoi; Vigliotti, D'Andrea. All. Tisci

Tutte le news di Juventus

